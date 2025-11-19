एक्सचेंजDEX+
Colony Avalanche Index का आज का लाइव मूल्य 42.64 USD है.CAI का मार्केट कैप 1,904,578 USD है. भारत में CAI से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Colony Avalanche Index (CAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:26:02 (UTC+8)

Colony Avalanche Index का आज का मूल्य

आज Colony Avalanche Index (CAI) का लाइव मूल्य $ 42.64 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.87% का बदलाव आया है. मौजूदा CAI से USD कन्वर्ज़न दर $ 42.64 प्रति CAI है.

$ 1,904,578 के मार्केट कैप के अनुसार Colony Avalanche Index करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 44.68K CAI है. पिछले 24 घंटों के दौरान, CAI की ट्रेडिंग $ 41.64 (निम्न) और $ 44.12 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 659.84 और सबसे निम्न स्तर $ 31.6 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में CAI में पिछले एक घंटे में +0.29% और पिछले 7 दिनों में -18.69% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Colony Avalanche Index (CAI) मार्केट की जानकारी

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

--
----

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

44.68K
44.68K 44.68K

44,683.3798661483
44,683.3798661483 44,683.3798661483

Colony Avalanche Index का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.90M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 44.68K है, कुल आपूर्ति 44683.3798661483 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.90M है.

Colony Avalanche Index की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 41.64
$ 41.64$ 41.64
24 घंटे में न्यूनतम
$ 44.12
$ 44.12$ 44.12
24 घंटे में उच्चतम

$ 41.64
$ 41.64$ 41.64

$ 44.12
$ 44.12$ 44.12

$ 659.84
$ 659.84$ 659.84

$ 31.6
$ 31.6$ 31.6

+0.29%

-0.87%

-18.69%

-18.69%

Colony Avalanche Index (CAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Colony Avalanche Index का USD में मूल्य बदलाव $ -0.37626955128963 था.
पिछले 30 दिनों में, Colony Avalanche Index का USD में मूल्य बदलाव $ -13.7568877680 था.
पिछले 60 दिनों में, Colony Avalanche Index का USD में मूल्य बदलाव $ -24.6879459840 था.
पिछले 90 दिनों में, Colony Avalanche Index का USD में मूल्य बदलाव $ -33.16548052325811 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.37626955128963-0.87%
30 दिन$ -13.7568877680-32.26%
60 दिन$ -24.6879459840-57.89%
90 दिन$ -33.16548052325811-43.75%

Colony Avalanche Index के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Colony Avalanche Index (CAI) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में CAI का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Colony Avalanche Index (CAI) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Colony Avalanche Index के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Colony Avalanche Index की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए CAI के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Colony Avalanche Indexप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Colony Avalanche Index (CAI) संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Colony Avalanche Index

2030 में 1 Colony Avalanche Index का मूल्य कितना होगा?
अगर Colony Avalanche Index 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Colony Avalanche Index के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:26:02 (UTC+8)

Colony Avalanche Index के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.