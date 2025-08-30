Collies (COLLIES) क्या है

Welcome to $COLLIES, the pioneering community-driven token crafted for dog lovers everywhere, with a special place in its heart for fans of the intelligent and loyal Border Collie. $COLLIES is more than just a cryptocurrency—it’s a movement that unites the timeless values of loyalty, passion, and companionship with the limitless possibilities of blockchain innovation. In a world where technology and emotion often feel worlds apart, $COLLIES stands as a bridge, bringing together people who cherish their furry companions and those who believe in the transformative power of decentralized finance. At its core, $COLLIES is about celebrating the unique bond between humans and dogs. Inspired by the Border Collie’s legendary intelligence, agility, and devotion, our project seeks to create a digital ecosystem where every member feels valued, empowered, and connected. Whether you’re a lifelong dog owner, an NFT enthusiast, or a newcomer to the world of crypto, you’ll find a welcoming pack in the $COLLIES community.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Collies (COLLIES) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. COLLIES टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Collies (COLLIES) के बारे में अन्य प्रश्न आज Collies (COLLIES) का मूल्य कितना है? USD में लाइव COLLIES प्राइस 0.00040182 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. COLLIES से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.00040182 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए COLLIES से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Collies का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? COLLIES के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 401.58K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. COLLIES की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? COLLIES की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M USD है. COLLIES की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? COLLIES ने 0.00050722 USD की ATH प्राइस हासिल की. COLLIES का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? COLLIES ने 0.00020794 USD की ATL प्राइस देखी. COLLIES का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? COLLIES के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या COLLIES इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष COLLIES इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए COLLIES का प्राइस का अनुमान देखें.

