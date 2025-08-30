COLLIES की अधिक जानकारी

Collies लोगो

Collies मूल्य (COLLIES)

गैर-सूचीबद्ध

1 COLLIES से USD लाइव प्राइस:

$0.00040351
$0.00040351
-4.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Collies (COLLIES) मूल्य का लाइव चार्ट
Collies (COLLIES) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00039751
$ 0.00039751
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00043496
$ 0.00043496
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00039751
$ 0.00039751

$ 0.00043496
$ 0.00043496

$ 0.00050722
$ 0.00050722

$ 0.00020794
$ 0.00020794

+1.06%

-5.31%

-3.10%

-3.10%

Collies (COLLIES) रियल-टाइम प्राइस $0.00040182 है. पिछले 24 घंटों में, COLLIES ने $ 0.00039751 के कम और $ 0.00043496 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COLLIES की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00050722 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00020794 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COLLIES में +1.06%, 24 घंटों में -5.31%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.10% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Collies (COLLIES) मार्केट की जानकारी

$ 401.58K
$ 401.58K

--
--

$ 401.58K
$ 401.58K

1000.00M
1000.00M

999,999,445.659506
999,999,445.659506

Collies का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 401.58K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COLLIES की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999999445.659506 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 401.58K है.

Collies (COLLIES) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Collies का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Collies का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000227533 था.
पिछले 60 दिनों में, Collies का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000231697 था.
पिछले 90 दिनों में, Collies का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.31%
30 दिन$ -0.0000227533-5.66%
60 दिन$ +0.0000231697+5.77%
90 दिन$ 0--

Collies (COLLIES) क्या है

Welcome to $COLLIES, the pioneering community-driven token crafted for dog lovers everywhere, with a special place in its heart for fans of the intelligent and loyal Border Collie. $COLLIES is more than just a cryptocurrency—it’s a movement that unites the timeless values of loyalty, passion, and companionship with the limitless possibilities of blockchain innovation. In a world where technology and emotion often feel worlds apart, $COLLIES stands as a bridge, bringing together people who cherish their furry companions and those who believe in the transformative power of decentralized finance. At its core, $COLLIES is about celebrating the unique bond between humans and dogs. Inspired by the Border Collie’s legendary intelligence, agility, and devotion, our project seeks to create a digital ecosystem where every member feels valued, empowered, and connected. Whether you’re a lifelong dog owner, an NFT enthusiast, or a newcomer to the world of crypto, you’ll find a welcoming pack in the $COLLIES community.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Collies (COLLIES) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Collies प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Collies (COLLIES) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Collies (COLLIES) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Collies के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Collies प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

COLLIES लोकल करेंसी में

Collies (COLLIES) टोकन का अर्थशास्त्र

Collies (COLLIES) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. COLLIES टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Collies (COLLIES) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Collies (COLLIES) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव COLLIES प्राइस 0.00040182 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
COLLIES से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
COLLIES से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00040182 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Collies का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
COLLIES के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 401.58K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
COLLIES की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
COLLIES की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M USD है.
COLLIES की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
COLLIES ने 0.00050722 USD की ATH प्राइस हासिल की.
COLLIES का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
COLLIES ने 0.00020794 USD की ATL प्राइस देखी.
COLLIES का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
COLLIES के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या COLLIES इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष COLLIES इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए COLLIES का प्राइस का अनुमान देखें.
