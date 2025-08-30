Cola Token मूल्य (COLA)
Cola Token (COLA) रियल-टाइम प्राइस $0.00198306 है. पिछले 24 घंटों में, COLA ने $ 0.00198304 के कम और $ 0.00198325 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COLA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00215718 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00177254 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COLA में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -1.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cola Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COLA की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 650000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.29K है.
आज के दिन के दौरान, Cola Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cola Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000186653 था.
पिछले 60 दिनों में, Cola Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000434272 था.
पिछले 90 दिनों में, Cola Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0000186653
|-0.94%
|60 दिन
|$ +0.0000434272
|+2.19%
|90 दिन
|$ 0
|--
Project Description: ColaFactory is a yield farming project built on PulseChain, incorporating intelligent and unique farming mechanisms. With a focus on maximizing returns for participants, ColaFactory provides an innovative approach to yield farming on the PulseChain network. Unique Features: What sets ColaFactory apart is its intelligent and unique farming mechanisms. Unlike traditional yield farming projects, ColaFactory implements advanced algorithms and strategies to optimize farming rewards and minimize risks. This intelligent approach enhances the overall efficiency and profitability of the farming process, giving participants a competitive edge in the market. Project History: ColaFactory was conceived by a team of blockchain enthusiasts with a deep understanding of yield farming and decentralized finance (DeFi). The project started its development journey in [insert starting year] with the aim of revolutionizing the yield farming landscape. The team conducted extensive research, gathered insights from the community, and iterated on their ideas to create a truly innovative platform. Looking Ahead: The future of ColaFactory is filled with exciting prospects. The team is committed to continuously enhancing the platform by integrating new features and improving existing functionalities. They will focus on expanding partnerships, conducting thorough audits, and ensuring the security and reliability of the platform. Additionally, the team plans to explore cross-chain compatibility to enable users to leverage the benefits of other blockchain ecosystems. Token Utility: The native token of ColaFactory serves as the fuel for the ecosystem. It has multiple use cases within the platform, including: Governance: Token holders can participate in the decision-making process by voting on important proposals and protocol upgrades. Staking and Farming: Participants can stake their tokens to earn rewards or use them for yield farming, taking advantage of the intelligent
