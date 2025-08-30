Coinye West मूल्य (COINYE)
Coinye West (COINYE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, COINYE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COINYE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04538102 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COINYE में +0.66%, 24 घंटों में -4.41%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Coinye West का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 459.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COINYE की मार्केट में उपलब्ध राशि 879.55M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 522.54K है.
आज के दिन के दौरान, Coinye West का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Coinye West का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Coinye West का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Coinye West का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.41%
|30 दिन
|$ 0
|+3.68%
|60 दिन
|$ 0
|+37.62%
|90 दिन
|$ 0
|--
Coinye West is the oldest meme and most memorable memecoin in existence that pays homage to the world's oldest and most beloved meme. With its iconic and recognizable face, Coinye West has captured the hearts of internet users for years. As the most popular meme in history, Trollface holds immense cultural significance and represents the essence of humor, satire, and internet culture. Fed up with low-effort memecoins, more often than not led by deceptive developers, Coinye West decided to create his own fairly launched, fully transparent coin: Coinye West – the one and only coin for all frens.
