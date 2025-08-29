Coinshift USDC मूल्य (CSUSDC)
Coinshift USDC (CSUSDC) रियल-टाइम प्राइस $1.041 है. पिछले 24 घंटों में, CSUSDC ने $ 1.04 के कम और $ 1.042 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CSUSDC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.084 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.015 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CSUSDC में --, 24 घंटों में +0.03%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Coinshift USDC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.23M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CSUSDC की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.15M है, कुल आपूर्ति 2145040.380471459 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.23M है.
आज के दिन के दौरान, Coinshift USDC का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00027304 था.
पिछले 30 दिनों में, Coinshift USDC का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0064819947 था.
पिछले 60 दिनों में, Coinshift USDC का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0113699061 था.
पिछले 90 दिनों में, Coinshift USDC का USD में मूल्य बदलाव $ +0.016296603178218 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00027304
|+0.03%
|30 दिन
|$ +0.0064819947
|+0.62%
|60 दिन
|$ +0.0113699061
|+1.09%
|90 दिन
|$ +0.016296603178218
|+1.59%
Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet. Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners.
