Coinmetro मूल्य (XCM)

गैर-सूचीबद्ध

1 XCM से USD लाइव प्राइस:

$0.081117
$0.081117
-5.30%1D
USD
Coinmetro (XCM) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:12:52 (UTC+8)

Coinmetro (XCM) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.080678
$ 0.080678
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.087168
$ 0.087168
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.080678
$ 0.080678

$ 0.087168
$ 0.087168

$ 0.923577
$ 0.923577

$ 0.01235123
$ 0.01235123

+0.30%

-5.30%

-10.17%

-10.17%

Coinmetro (XCM) रियल-टाइम प्राइस $0.081117 है. पिछले 24 घंटों में, XCM ने $ 0.080678 के कम और $ 0.087168 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. XCM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.923577 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01235123 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में XCM में +0.30%, 24 घंटों में -5.30%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Coinmetro (XCM) मार्केट की जानकारी

$ 24.52M
$ 24.52M

--
--

$ 25.70M
$ 25.70M

302.27M
302.27M

316,857,275.8558013
316,857,275.8558013

Coinmetro का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.52M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. XCM की मार्केट में उपलब्ध राशि 302.27M है, कुल आपूर्ति 316857275.8558013 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 25.70M है.

Coinmetro (XCM) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Coinmetro का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00454520938880811 था.
पिछले 30 दिनों में, Coinmetro का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0079012987 था.
पिछले 60 दिनों में, Coinmetro का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0055440468 था.
पिछले 90 दिनों में, Coinmetro का USD में मूल्य बदलाव $ +0.021397495888006454 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00454520938880811-5.30%
30 दिन$ -0.0079012987-9.74%
60 दिन$ -0.0055440468-6.83%
90 दिन$ +0.021397495888006454+35.83%

Coinmetro (XCM) क्या है

CoinMetro, a one-of-a-kind, licensed, and regulated financial platform that will fuel the future of blockchain innovation. Through a tokenized ecosystem CoinMetro provides a gateway for both novice and professional traders and investors to get involved in the crypto space with an ease of access not yet seen in the industry. Our goal, above all else, is to make sure that your overall CoinMetro experience is nothing short of exemplary.

Coinmetro प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Coinmetro (XCM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Coinmetro (XCM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Coinmetro के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Coinmetro प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

XCM लोकल करेंसी में

Coinmetro (XCM) टोकन का अर्थशास्त्र

Coinmetro (XCM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. XCM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Coinmetro (XCM) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Coinmetro (XCM) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव XCM प्राइस 0.081117 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
XCM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
XCM से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.081117 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Coinmetro का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
XCM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.52M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
XCM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
XCM की मार्केट में उपलब्ध राशि 302.27M USD है.
XCM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
XCM ने 0.923577 USD की ATH प्राइस हासिल की.
XCM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
XCM ने 0.01235123 USD की ATL प्राइस देखी.
XCM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
XCM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या XCM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष XCM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए XCM का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:12:52 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.