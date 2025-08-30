COINE मूल्य (COINE)
COINE (COINE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, COINE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COINE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COINE में -0.10%, 24 घंटों में +0.40%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
COINE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.15K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COINE की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.58M है, कुल आपूर्ति 994576567.50545 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.15K है.
आज के दिन के दौरान, COINE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, COINE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, COINE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, COINE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|आज
|$ 0
|+0.40%
|30 दिन
|$ 0
|+0.31%
|60 दिन
|$ 0
|-33.46%
|90 दिन
|$ 0
|--
Coine.io is a no-code platform designed for the memecoin community, enabling users to create and launch token websites in less than 2 minutes. With customizable templates and intuitive tools, the platform simplifies the process, allowing anyone to deploy professional-looking websites without technical expertise. Coine offers a free tier for basic site creation, while its premium tier—paid using SOL or $COINE tokens—unlocks advanced features like connecting custom domains. Powered by its native $COINE token, which has a fixed supply of 1 billion, the platform provides additional benefits, including exclusive perks and access to premium features. Looking ahead, Coine.io’s roadmap includes exciting updates such as monthly subscriptions, a referral program, AI-driven site and image generation, and integration with platforms like Pumpfun. Additionally, the platform is committed to expanding the utility of the $COINE token, ensuring long-term value for the community.
