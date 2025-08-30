DFX की अधिक जानकारी

CoinDesk DeFi Select Index लोगो

CoinDesk DeFi Select Index मूल्य (DFX)

गैर-सूचीबद्ध

1 DFX से USD लाइव प्राइस:

$2.17
$2.17
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
CoinDesk DeFi Select Index (DFX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:11:28 (UTC+8)

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 2.48
$ 2.48

$ 0.950398
$ 0.950398

--

--

-9.23%

-9.23%

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) रियल-टाइम प्राइस $2.17 है. पिछले 24 घंटों में, DFX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DFX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.48 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.950398 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DFX में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -9.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) मार्केट की जानकारी

$ 168.87K
$ 168.87K

--
--

$ 168.87K
$ 168.87K

77.95K
77.95K

77,953.21212437257
77,953.21212437257

CoinDesk DeFi Select Index का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 168.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DFX की मार्केट में उपलब्ध राशि 77.95K है, कुल आपूर्ति 77953.21212437257 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 168.87K है.

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, CoinDesk DeFi Select Index का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CoinDesk DeFi Select Index का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1090045250 था.
पिछले 60 दिनों में, CoinDesk DeFi Select Index का USD में मूल्य बदलाव $ +0.5275302550 था.
पिछले 90 दिनों में, CoinDesk DeFi Select Index का USD में मूल्य बदलाव $ +0.6419836768571772 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.1090045250+5.02%
60 दिन$ +0.5275302550+24.31%
90 दिन$ +0.6419836768571772+42.01%

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) क्या है

The CoinDesk DeFi Select Index DTF tracks the CoinDesk DeFi Select Index (DFX), designed to measure the market capitalization weighted performance of some of the largest and most liquid digital assets classified in the Decentralized Finance (“DeFi”) Sector that meet certain trading and custody requirements. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DFX is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

CoinDesk DeFi Select Index प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में CoinDesk DeFi Select Index (DFX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके CoinDesk DeFi Select Index (DFX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? CoinDesk DeFi Select Index के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब CoinDesk DeFi Select Index प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DFX लोकल करेंसी में

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) टोकन का अर्थशास्त्र

CoinDesk DeFi Select Index (DFX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DFX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: CoinDesk DeFi Select Index (DFX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज CoinDesk DeFi Select Index (DFX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DFX प्राइस 2.17 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DFX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DFX से USD की मौजूदा प्राइस $ 2.17 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
CoinDesk DeFi Select Index का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DFX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 168.87K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DFX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DFX की मार्केट में उपलब्ध राशि 77.95K USD है.
DFX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DFX ने 2.48 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DFX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DFX ने 0.950398 USD की ATL प्राइस देखी.
DFX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DFX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DFX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DFX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DFX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:11:28 (UTC+8)

