Coinbase Wrapped DOGE लोगो

Coinbase Wrapped DOGE मूल्य (CBDOGE)

गैर-सूचीबद्ध

1 CBDOGE से USD लाइव प्राइस:

-2.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:30:05 (UTC+8)

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.75%

-2.69%

+2.05%

+2.05%

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) रियल-टाइम प्राइस $0.216427 है. पिछले 24 घंटों में, CBDOGE ने $ 0.211415 के कम और $ 0.224976 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CBDOGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.287223 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.098605 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CBDOGE में +0.75%, 24 घंटों में -2.69%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) मार्केट की जानकारी

$ 3.59M
--
16.55M
16,550,384.04996443
Coinbase Wrapped DOGE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.59M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CBDOGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 16.55M है, कुल आपूर्ति 16550384.04996443 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.59M है.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Coinbase Wrapped DOGE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0059853311111137 था.
पिछले 30 दिनों में, Coinbase Wrapped DOGE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0015578848 था.
पिछले 60 दिनों में, Coinbase Wrapped DOGE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0691440979 था.
पिछले 90 दिनों में, Coinbase Wrapped DOGE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0059853311111137-2.69%
30 दिन$ +0.0015578848+0.72%
60 दिन$ +0.0691440979+31.95%
90 दिन$ 0--

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) क्या है

Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Coinbase Wrapped DOGE प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Coinbase Wrapped DOGE के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Coinbase Wrapped DOGE प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CBDOGE लोकल करेंसी में

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) टोकन का अर्थशास्त्र

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CBDOGE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CBDOGE प्राइस 0.216427 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CBDOGE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CBDOGE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.216427 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Coinbase Wrapped DOGE का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CBDOGE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.59M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CBDOGE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CBDOGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 16.55M USD है.
CBDOGE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CBDOGE ने 0.287223 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CBDOGE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CBDOGE ने 0.098605 USD की ATL प्राइस देखी.
CBDOGE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CBDOGE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CBDOGE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CBDOGE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CBDOGE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:30:05 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.