Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) क्या है

Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) संसाधन आधिकारिक वेबसाइट

Coinbase Wrapped DOGE प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Coinbase Wrapped DOGE के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Coinbase Wrapped DOGE प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CBDOGE लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) टोकन का अर्थशास्त्र

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CBDOGE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) के बारे में अन्य प्रश्न आज Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) का मूल्य कितना है? USD में लाइव CBDOGE प्राइस 0.216427 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. CBDOGE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.216427 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए CBDOGE से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Coinbase Wrapped DOGE का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? CBDOGE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.59M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. CBDOGE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? CBDOGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 16.55M USD है. CBDOGE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? CBDOGE ने 0.287223 USD की ATH प्राइस हासिल की. CBDOGE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? CBDOGE ने 0.098605 USD की ATL प्राइस देखी. CBDOGE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? CBDOGE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या CBDOGE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CBDOGE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CBDOGE का प्राइस का अनुमान देखें.

Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट