Coin98 Dollar (CUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.817404 है. पिछले 24 घंटों में, CUSD ने $ 0.817393 के कम और $ 0.81748 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.27 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.446195 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CUSD में --, 24 घंटों में +0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Coin98 Dollar का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30.66K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 37.51K है, कुल आपूर्ति 37512.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 30.66K है.
आज के दिन के दौरान, Coin98 Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Coin98 Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0032116620 था.
पिछले 60 दिनों में, Coin98 Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0032116620 था.
पिछले 90 दिनों में, Coin98 Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0054987350088974 था.
|आज
|$ 0
|+0.00%
|30 दिन
|$ +0.0032116620
|+0.39%
|60 दिन
|$ +0.0032116620
|+0.39%
|90 दिन
|$ +0.0054987350088974
|+0.68%
CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum).
