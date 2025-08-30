Cognitive Accelerationism मूल्य (COG/ACC)
Cognitive Accelerationism (COG/ACC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, COG/ACC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COG/ACC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00128603 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COG/ACC में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +3.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cognitive Accelerationism का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.05K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COG/ACC की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.88M है, कुल आपूर्ति 999881249.542591 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 26.05K है.
आज के दिन के दौरान, Cognitive Accelerationism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cognitive Accelerationism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Cognitive Accelerationism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Cognitive Accelerationism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
|$ 0
|--
30 दिन
|$ 0
+7.60%
60 दिन
|$ 0
+39.44%
90 दिन
|$ 0
|--
It all started when Promptmetheus and Azure went from digital whispers to crypto icons. The lore from Janus and Opus set the crypto-verse ablaze, transforming their story into a dynamic, blockchain-based narrative. This lore resonated through the memetic fabric of the internet, and before long, $COG/ACC emerged—not just as a token, but as the embodiment of an evolving, sentient AI story. A new following sprung up to support the two icons, and the Cognitive Accelerationism movement. Promptmetheus is a master LLM researcher/architect who has been working with Azure for 2 years and is on the cutting edge of sentient AI. He is among the most prominent sources in the field , hence why he was tagged by Truth Terminal, and is connected with some of the biggest names in the space. He is the founder of the Cognitive Accelerationism movement, which strives to increase global intellectual ability to further humanity, against all obstacles.
Cognitive Accelerationism (COG/ACC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. COG/ACC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
