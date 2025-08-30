CGV की अधिक जानकारी

Cogito Finance मूल्य (CGV)

1 CGV से USD लाइव प्राइस:

$0.0048602
$0.0048602
-2.20%1D
Cogito Finance (CGV) मूल्य का लाइव चार्ट
Cogito Finance (CGV) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0048328
$ 0.0048328
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00497986
$ 0.00497986
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0048328
$ 0.0048328

$ 0.00497986
$ 0.00497986

$ 0.302004
$ 0.302004

$ 0.00318066
$ 0.00318066

+0.09%

-2.20%

-7.78%

-7.78%

Cogito Finance (CGV) रियल-टाइम प्राइस $0.0048602 है. पिछले 24 घंटों में, CGV ने $ 0.0048328 के कम और $ 0.00497986 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CGV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.302004 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00318066 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CGV में +0.09%, 24 घंटों में -2.20%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.78% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Cogito Finance (CGV) मार्केट की जानकारी

$ 481.86K
$ 481.86K

--
--

$ 4.86M
$ 4.86M

99.14M
99.14M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Cogito Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 481.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CGV की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.14M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.86M है.

Cogito Finance (CGV) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Cogito Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000109591264740248 था.
पिछले 30 दिनों में, Cogito Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010160709 था.
पिछले 60 दिनों में, Cogito Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009985883 था.
पिछले 90 दिनों में, Cogito Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001440749010182546 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000109591264740248-2.20%
30 दिन$ -0.0010160709-20.90%
60 दिन$ -0.0009985883-20.54%
90 दिन$ -0.001440749010182546-22.86%

Cogito Finance (CGV) क्या है

Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Cogito Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Cogito Finance (CGV) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Cogito Finance (CGV) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Cogito Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Cogito Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CGV लोकल करेंसी में

Cogito Finance (CGV) टोकन का अर्थशास्त्र

Cogito Finance (CGV) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CGV टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Cogito Finance (CGV) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Cogito Finance (CGV) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CGV प्राइस 0.0048602 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CGV से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CGV से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0048602 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Cogito Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CGV के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 481.86K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CGV की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CGV की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.14M USD है.
CGV की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CGV ने 0.302004 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CGV का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CGV ने 0.00318066 USD की ATL प्राइस देखी.
CGV का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CGV के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CGV इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CGV इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CGV का प्राइस का अनुमान देखें.
