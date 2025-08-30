COFFEE मूल्य (COFE)
COFFEE (COFE) रियल-टाइम प्राइस $0.00006869 है. पिछले 24 घंटों में, COFE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COFE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00084722 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00006784 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COFE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -2.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
COFFEE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 549.52K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COFE की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.00B है, कुल आपूर्ति 7999998463.324271 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 549.52K है.
आज के दिन के दौरान, COFFEE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, COFFEE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000114448 था.
पिछले 60 दिनों में, COFFEE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000176186 था.
पिछले 90 दिनों में, COFFEE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0000114448
|-16.66%
|60 दिन
|$ -0.0000176186
|-25.64%
|90 दिन
|$ 0
|--
the project is just about meme on Ton blockchain (it is the first pre-sale meme token on Ton combining meme, gamification and defi together, launch in March 2024) At this moment, the community is stablized at 2000+, liquidity pool at major dex is around $900k (LP farming reward more than $500k in total). The treasury has fund over $1m. the project is series winner of Open League Competition (run by Ton foundation) and GemSquads battle (run by ston.fi, the major dex on Ton) with rewards more than $350k in total.
COFFEE (COFE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. COFE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
