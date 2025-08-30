Codex Multichain मूल्य (CODEX)
Codex Multichain (CODEX) रियल-टाइम प्राइस $0.00150679 है. पिछले 24 घंटों में, CODEX ने $ 0.00148328 के कम और $ 0.00156739 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CODEX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.07168 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CODEX में --, 24 घंटों में -3.13%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Codex Multichain का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 150.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CODEX की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 150.68K है.
आज के दिन के दौरान, Codex Multichain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Codex Multichain का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003222945 था.
पिछले 60 दिनों में, Codex Multichain का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002152915 था.
पिछले 90 दिनों में, Codex Multichain का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001213863404839034 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.13%
|30 दिन
|$ -0.0003222945
|-21.38%
|60 दिन
|$ +0.0002152915
|+14.29%
|90 दिन
|$ +0.0001213863404839034
|+8.76%
The CODEX project represents an innovative initiative in the field of blockchain and cryptocurrencies. It is conceived as a versatile and comprehensive solution, intended to provide a wide range of services for both users and developers in the landscape of cryptocurrencies. The main objective of CODEX is to create an ecosystem that facilitates navigation in the world of cryptocurrencies, offering tools that facilitate trading, investing, managing digital assets and promoting your projects. These features make CODEX an ambitious and multifunctional project in the world of cryptocurrencies, aimed at simplifying and enhancing user experience in the sector.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
