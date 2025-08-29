Codec Flow मूल्य (CODEC)
Codec Flow (CODEC) रियल-टाइम प्राइस $0.02698496 है. पिछले 24 घंटों में, CODEC ने $ 0.02529844 के कम और $ 0.02847606 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CODEC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03717218 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00136243 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CODEC में -0.32%, 24 घंटों में +0.30%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Codec Flow का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 26.98M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CODEC की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.90M है, कुल आपूर्ति 999901998.943842 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 26.98M है.
आज के दिन के दौरान, Codec Flow का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Codec Flow का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0231569221 था.
पिछले 60 दिनों में, Codec Flow का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1313062895 था.
पिछले 90 दिनों में, Codec Flow का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.30%
|30 दिन
|$ +0.0231569221
|+85.81%
|60 दिन
|$ +0.1313062895
|+486.59%
|90 दिन
|$ 0
|--
CodecFlow is an on-demand cloud desktop platform for AI agents, powered by MCP and TEE. It lets agents run tasks like automating legacy apps, trading, or managing online stores with full OS-level access. Developers can launch Windows, macOS, or Linux machines instantly via API. It supports secure data sharing, works with any AI model, and offers clean SDKs and a robust API for full control. CodecFlow also ensures safe execution through secure, isolated environments, making it ideal for complex and sensitive workflows.
