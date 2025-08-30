Code Token मूल्य (CODE)
Code Token (CODE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CODE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CODE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CODE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +8.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Code Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 124.08K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CODE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.01T है, कुल आपूर्ति 1010101010101.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 124.08K है.
आज के दिन के दौरान, Code Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Code Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Code Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Code Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+12.33%
|60 दिन
|$ 0
|+11.92%
|90 दिन
|$ 0
|--
In the ever-evolving world of cryptocurrency, the $CODE token emerges as a beacon of decentralization poised to disrupt the meme economy and redefine the way communities engage with digital assets. The $CODE Token represents a novel approach to digital currencies, leveraging the intrinsic appeal of memes to foster community, drive adoption, and generate value. With a foundation built on transparency, decentralization, and inclusivity, the $CODE token aims to democratize access to cryptocurrency while injecting humor and creativity into the space. All are welcome to join the community and share their creative ideas to make their vision successful.
Code Token (CODE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CODE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
