Code Sprout (SPROUT) रियल-टाइम प्राइस $0.00002271 है. पिछले 24 घंटों में, SPROUT ने $ 0.00002254 के कम और $ 0.00002324 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPROUT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00095645 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002223 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPROUT में +0.31%, 24 घंटों में -2.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Code Sprout का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.71K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPROUT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.71K है.
आज के दिन के दौरान, Code Sprout का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Code Sprout का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000074407 था.
पिछले 60 दिनों में, Code Sprout का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000027934 था.
पिछले 90 दिनों में, Code Sprout का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000105798470806384 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.21%
|30 दिन
|$ -0.0000074407
|-32.76%
|60 दिन
|$ -0.0000027934
|-12.30%
|90 दिन
|$ -0.000105798470806384
|-82.32%
Code Sprout is an innovative educational platform designed to make learning programming/coding accessible and engaging for everyone. The platform provides a structured learning environment where users can develop coding skills through a combination of theory and practical application. At its core, Code Sprout addresses the challenges many face when learning to code: information overload, the gap between theory and practice, and difficulty maintaining momentum. The platform's thoughtfully designed curriculum breaks down complex programming concepts into digestible modules, creating a clear path for learners to follow. What distinguishes Code Sprout is its three-part learning approach: comprehensive text-based lessons, an integrated code playground for hands-on practice, and expert-led video tutorials. This multi-modal approach accommodates different learning styles and reinforces concepts through varied engagement. So what exactly is Code Sprout? Its a platform making coding education accessible to everyone through engaging, interactive, and completely free learning.
