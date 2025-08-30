SPROUT की अधिक जानकारी

Code Sprout मूल्य (SPROUT)

1 SPROUT से USD लाइव प्राइस:

--
----
-2.20%1D
Code Sprout (SPROUT) मूल्य का लाइव चार्ट
Code Sprout (SPROUT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00002254
$ 0.00002254$ 0.00002254
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00002324
$ 0.00002324$ 0.00002324
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00002254
$ 0.00002254$ 0.00002254

$ 0.00002324
$ 0.00002324$ 0.00002324

$ 0.00095645
$ 0.00095645$ 0.00095645

$ 0.00002223
$ 0.00002223$ 0.00002223

+0.31%

-2.21%

-6.42%

-6.42%

Code Sprout (SPROUT) रियल-टाइम प्राइस $0.00002271 है. पिछले 24 घंटों में, SPROUT ने $ 0.00002254 के कम और $ 0.00002324 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPROUT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00095645 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002223 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPROUT में +0.31%, 24 घंटों में -2.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Code Sprout (SPROUT) मार्केट की जानकारी

$ 22.71K
$ 22.71K$ 22.71K

--
----

$ 22.71K
$ 22.71K$ 22.71K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Code Sprout का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.71K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPROUT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.71K है.

Code Sprout (SPROUT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Code Sprout का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Code Sprout का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000074407 था.
पिछले 60 दिनों में, Code Sprout का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000027934 था.
पिछले 90 दिनों में, Code Sprout का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000105798470806384 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.21%
30 दिन$ -0.0000074407-32.76%
60 दिन$ -0.0000027934-12.30%
90 दिन$ -0.000105798470806384-82.32%

Code Sprout (SPROUT) क्या है

Code Sprout is an innovative educational platform designed to make learning programming/coding accessible and engaging for everyone. The platform provides a structured learning environment where users can develop coding skills through a combination of theory and practical application. At its core, Code Sprout addresses the challenges many face when learning to code: information overload, the gap between theory and practice, and difficulty maintaining momentum. The platform's thoughtfully designed curriculum breaks down complex programming concepts into digestible modules, creating a clear path for learners to follow. What distinguishes Code Sprout is its three-part learning approach: comprehensive text-based lessons, an integrated code playground for hands-on practice, and expert-led video tutorials. This multi-modal approach accommodates different learning styles and reinforces concepts through varied engagement. So what exactly is Code Sprout? Its a platform making coding education accessible to everyone through engaging, interactive, and completely free learning.

Code Sprout प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Code Sprout (SPROUT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Code Sprout (SPROUT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Code Sprout के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Code Sprout प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SPROUT लोकल करेंसी में

Code Sprout (SPROUT) टोकन का अर्थशास्त्र

Code Sprout (SPROUT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SPROUT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Code Sprout (SPROUT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Code Sprout (SPROUT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SPROUT प्राइस 0.00002271 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SPROUT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SPROUT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00002271 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Code Sprout का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SPROUT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.71K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SPROUT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SPROUT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
SPROUT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SPROUT ने 0.00095645 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SPROUT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SPROUT ने 0.00002223 USD की ATL प्राइस देखी.
SPROUT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SPROUT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SPROUT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SPROUT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SPROUT का प्राइस का अनुमान देखें.
Code Sprout (SPROUT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.