COCO Community (COCO) रियल-टाइम प्राइस $0.00179703 है. पिछले 24 घंटों में, COCO ने $ 0.00177853 के कम और $ 0.00185222 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COCO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02247104 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00149001 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COCO में +0.30%, 24 घंटों में -2.22%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
COCO Community का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.52K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COCO की मार्केट में उपलब्ध राशि 848.57K है, कुल आपूर्ति 2095868.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.77K है.
आज के दिन के दौरान, COCO Community का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, COCO Community का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000288168 था.
पिछले 60 दिनों में, COCO Community का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006143982 था.
पिछले 90 दिनों में, COCO Community का USD में मूल्य बदलाव $ -0.004192895937421129 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.22%
|30 दिन
|$ -0.0000288168
|-1.60%
|60 दिन
|$ -0.0006143982
|-34.18%
|90 दिन
|$ -0.004192895937421129
|-69.99%
COCO Community Token uses a multifaceted approach to solve many problems including, lack of blockchain technology education, breaking the norm of “worthless memes as community tokens”, combining RWAs in $BTC Mining, Token reflection to holders, Token burns and other features to deliver and world class “community-centric project as a Real-Use-Fi. We operate a small scale $BTC Mining farm and profits are shared to holders of our COCO Gang NFTs, Passive Income from Buy/Sell Tax until the next BTC Halving for holders of our COCO Gang NFTs, Sharing of the profits from our e-Commerce Marketplace https://cocomart.io Education via or COCO Blockchain Essentials Course vritually and physically at Norssken House Kigali, Staking income, Membership and Governance plus a Sense of Community.
COCO Community (COCO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. COCO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
