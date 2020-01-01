COCO COIN (COCO) टोकन का अर्थशास्त्र COCO COIN (COCO) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

COCO COIN (COCO) जानकारी COCO Project Description: Purpose: COCO is a Social Finance (SocialFi) meme token designed to create a vibrant and engaging community around digital assets. Our aim is to blend social interaction with financial opportunities, offering a fun and rewarding experience for our users. Function: COCO operates as a meme token within the SocialFi space, leveraging community-driven initiatives and social engagement to drive its value and utility. The token facilitates social interactions, rewards active community participation, and supports various social-based events and activities. Utility: The COCO token has several key uses within the ecosystem: Community Engagement: COCO fosters a lively community by incentivizing interaction and participation through social activities. Rewards: Token holders can earn rewards through community engagement and participating in special events. Social Events: COCO supports various social-based events that enhance the user experience and drive token adoption. COCO aims to combine the excitement of meme culture with the benefits of social finance, creating a unique and interactive platform that rewards users for their involvement and enthusiasm. आधिकारिक वेबसाइट: https://cococoin.tech/ व्हाइटपेपर: https://drive.google.com/file/d/16Z76g4aIZeIsmIHmHrPgUABps7o_oJTK/view अभी COCO खरीदें!

COCO COIN (COCO) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण COCO COIN (COCO) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M कुल आपूर्ति: $ 34.20B $ 34.20B $ 34.20B मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 34.20B $ 34.20B $ 34.20B FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.00268607 $ 0.00268607 $ 0.00268607 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 मौजूदा प्राइस: $ 0 $ 0 $ 0 COCO COIN (COCO) प्राइस के बारे में अधिक जानें

COCO COIN (COCO) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले COCO COIN (COCO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: COCO टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने COCO मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप COCO के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो COCO टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

