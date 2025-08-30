Cockapoo मूल्य (CPOO)
-0.00%
+0.04%
+0.04%
Cockapoo (CPOO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CPOO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CPOO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CPOO में --, 24 घंटों में -0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.04% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cockapoo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.51K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CPOO की मार्केट में उपलब्ध राशि 13.07B है, कुल आपूर्ति 99999999999.99998 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.55K है.
आज के दिन के दौरान, Cockapoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cockapoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Cockapoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Cockapoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.00%
|30 दिन
|$ 0
|+0.02%
|60 दिन
|$ 0
|-0.01%
|90 दिन
|$ 0
|--
Cockapoo is a new type of crypto coin. Born from the mix of a cocker-spaniel and poodle, Cockapoo is here to prove that we are the best dog token in the crypto-verse. We are launching our mobile app Cpoo where users can request pooper scoopers to clean up dog poop. The Cpoo app will be powered solely by our crypto token $CPOO. Cockapoo is a deflationary token with static reflection that rewards holders so, the more poop that is scooped on the app, the more Cockapoo coins added to your wallet. Simply hold Cockapoo and 2% from each transaction is automatically redistributed to the Cockapoo holders.
Cockapoo (CPOO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CPOO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
