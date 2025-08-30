COAT की अधिक जानकारी

COAT DOG लोगो

COAT DOG मूल्य (COAT)

गैर-सूचीबद्ध

1 COAT से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
COAT DOG (COAT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:30:57 (UTC+8)

COAT DOG (COAT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

-4.13%

-24.62%

-24.62%

COAT DOG (COAT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, COAT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COAT में +0.25%, 24 घंटों में -4.13%, तथा पिछले 7 दिनों में -24.62% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

COAT DOG (COAT) मार्केट की जानकारी

$ 108.78K
$ 108.78K$ 108.78K

--
----

$ 108.78K
$ 108.78K$ 108.78K

98.19B
98.19B 98.19B

98,192,966,332.0
98,192,966,332.0 98,192,966,332.0

COAT DOG का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 108.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 98.19B है, कुल आपूर्ति 98192966332.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 108.78K है.

COAT DOG (COAT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, COAT DOG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, COAT DOG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, COAT DOG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, COAT DOG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.13%
30 दिन$ 0-24.45%
60 दिन$ 0-30.68%
90 दिन$ 0--

COAT DOG (COAT) क्या है

Coat Dog Token is a meme token deployed on the Base blockchain with Clanker platform. It's designed to be fun and community-driven, with a simple meme image generator that lets users create their own Coat Dog memes. As part of the token's mechanics, 0.4% of all fees collected through the Clanker platform are used to burn Coat Dog tokens, reducing supply over time. The project combines meme culture with basic utility, aiming to grow through community creativity and Clanker platform support.

COAT DOG (COAT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

COAT DOG प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में COAT DOG (COAT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके COAT DOG (COAT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? COAT DOG के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब COAT DOG प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

COAT लोकल करेंसी में

COAT DOG (COAT) टोकन का अर्थशास्त्र

COAT DOG (COAT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. COAT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: COAT DOG (COAT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज COAT DOG (COAT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव COAT प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
COAT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
COAT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
COAT DOG का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
COAT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 108.78K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
COAT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
COAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 98.19B USD है.
COAT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
COAT ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
COAT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
COAT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
COAT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
COAT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या COAT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष COAT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए COAT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:30:57 (UTC+8)

