COAT DOG (COAT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, COAT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COAT में +0.25%, 24 घंटों में -4.13%, तथा पिछले 7 दिनों में -24.62% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
COAT DOG का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 108.78K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 98.19B है, कुल आपूर्ति 98192966332.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 108.78K है.
आज के दिन के दौरान, COAT DOG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, COAT DOG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, COAT DOG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, COAT DOG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.13%
|30 दिन
|$ 0
|-24.45%
|60 दिन
|$ 0
|-30.68%
|90 दिन
|$ 0
|--
Coat Dog Token is a meme token deployed on the Base blockchain with Clanker platform. It's designed to be fun and community-driven, with a simple meme image generator that lets users create their own Coat Dog memes. As part of the token's mechanics, 0.4% of all fees collected through the Clanker platform are used to burn Coat Dog tokens, reducing supply over time. The project combines meme culture with basic utility, aiming to grow through community creativity and Clanker platform support.
COAT DOG (COAT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. COAT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
