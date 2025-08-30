COAL मूल्य (COAL)
--
0.00%
-17.50%
-17.50%
COAL (COAL) रियल-टाइम प्राइस $0.00821015 है. पिछले 24 घंटों में, COAL ने $ 0.00821015 के कम और $ 0.00821015 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COAL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.345779 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.003365 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COAL में --, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
COAL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 172.41K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 172.41K है.
आज के दिन के दौरान, COAL का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0 था.
पिछले 30 दिनों में, COAL का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0079607995 था.
पिछले 60 दिनों में, COAL का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0040789667 था.
पिछले 90 दिनों में, COAL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000832689795882574 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0.0
|0.00%
|30 दिन
|$ +0.0079607995
|+96.96%
|60 दिन
|$ +0.0040789667
|+49.68%
|90 दिन
|$ -0.000832689795882574
|-9.20%
COAL is the first-ever proof-of-work meme coin on the Solana blockchain, designed with fairness and decentralization at its core. It launched without any pre-mine or team allocation, giving everyone an equal opportunity from day one. You can mine COAL using the official coal-cli or by joining one of the community-operated mining pools. COAL supports merged mining with the ORE cryptocurrency, leveraging the CPU-friendly Drillx algorithm - making it accessible to anyone with a home computer or laptop. At the heart of COAL is The Minechain, a gamified resource and crafting system. Players can gather on-chain resources like ORE, WOOD, and INGOT, which can be combined to craft tradeable tools for mining. These tools enhance the mining experience, blending blockchain technology with idle-game-like mechanics.
