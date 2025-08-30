CNNS मूल्य (CNNS)
CNNS (CNNS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CNNS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CNNS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01736593 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CNNS में -1.37%, 24 घंटों में -3.79%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.62% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CNNS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 167.89K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CNNS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.76B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 954.34K है.
आज के दिन के दौरान, CNNS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CNNS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, CNNS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, CNNS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.79%
|30 दिन
|$ 0
|+64.94%
|60 दिन
|$ 0
|+83.96%
|90 दिन
|$ 0
|--
Content Neutrality Network (CNN) is an innovative content ecosystem based on Blockchain technology. It solves various issues existing in current content system through blockchain’s advanced features such as consensus mechanism and smart contract, aiming to create a more open, efficient and trustworthy content era CNN platform proposes numerous innovative mechanisms based on blockchain technology such as Content Circulation Mechanism (CCM) based on the tamper-proof feature of blockchain, Contribution Based Revenue Share (CBRS) mechanism based on ZhangRank which is proposed by Professor Shoucheng Zhang as well as decentralized user acquisition and incentive plan. These mechanisms help break the barrier between content communities, facilitate the fairness of revenue share and improve the effectiveness of user acquisition and incentive program. CNN Platform has built strategic partnership with NewsDog, the NO.1 news app in India to create a new chapter in India and global content market. CNN Advisory board consists of world-renowned professors such as Prof. Jianqing Fan, successful investors such as Yahui Zhou, Kevin Wen as well as blockchain influencers such as Mickey Tian. Team members are top talents from Snapchat, Tencent, Alibaba, Baidu and Goldman Sachs
