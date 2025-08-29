CNHT की अधिक जानकारी

CNH Tether लोगो

CNH Tether मूल्य (CNHT)

गैर-सूचीबद्ध

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
CNH Tether (CNHT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:29:51 (UTC+8)

CNH Tether (CNHT) प्राइस की जानकारी (USD)

CNH Tether (CNHT) रियल-टाइम प्राइस $0.1081 है. पिछले 24 घंटों में, CNHT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CNHT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.432049 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.099129 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CNHT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

CNH Tether (CNHT) मार्केट की जानकारी

CNH Tether का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.22M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CNHT की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.50M है, कुल आपूर्ति है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 0.00 है.

CNH Tether (CNHT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, CNH Tether का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CNH Tether का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0116893502 था.
पिछले 60 दिनों में, CNH Tether का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0508695899 था.
पिछले 90 दिनों में, CNH Tether का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0116893502-10.81%
60 दिन$ -0.0508695899-47.05%
90 दिन$ 0--

CNH Tether (CNHT) क्या है

CNH Tether (CNHT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

CNH Tether प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में CNH Tether (CNHT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके CNH Tether (CNHT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? CNH Tether के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब CNH Tether प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CNHT लोकल करेंसी में

CNH Tether (CNHT) टोकन का अर्थशास्त्र

CNH Tether (CNHT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CNHT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: CNH Tether (CNHT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज CNH Tether (CNHT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CNHT प्राइस 0.1081 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CNHT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CNHT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.1081 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
CNH Tether का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CNHT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.22M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CNHT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CNHT की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.50M USD है.
CNHT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CNHT ने 0.432049 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CNHT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CNHT ने 0.099129 USD की ATL प्राइस देखी.
CNHT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CNHT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CNHT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CNHT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CNHT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:29:51 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.