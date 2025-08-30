CMX की अधिक जानकारी

CMX Agent लोगो

CMX Agent मूल्य (CMX)

गैर-सूचीबद्ध

1 CMX से USD लाइव प्राइस:

$0.00022841
$0.00022841$0.00022841
+7.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
CMX Agent (CMX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:30:40 (UTC+8)

CMX Agent (CMX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00467669
$ 0.00467669$ 0.00467669

$ 0
$ 0$ 0

+0.89%

+7.33%

-29.68%

-29.68%

CMX Agent (CMX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CMX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CMX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00467669 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CMX में +0.89%, 24 घंटों में +7.33%, तथा पिछले 7 दिनों में -29.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

CMX Agent (CMX) मार्केट की जानकारी

$ 206.35K
$ 206.35K$ 206.35K

--
----

$ 228.57K
$ 228.57K$ 228.57K

902.75M
902.75M 902.75M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

CMX Agent का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 206.35K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CMX की मार्केट में उपलब्ध राशि 902.75M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 228.57K है.

CMX Agent (CMX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, CMX Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CMX Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, CMX Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, CMX Agent का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+7.33%
30 दिन$ 0+5.02%
60 दिन$ 0+10.36%
90 दिन$ 0--

CMX Agent (CMX) क्या है

CMX is a fully automated AI-driven agent built for crypto and money exchange, streamlining both P2P and OTC trading through advanced chatbots and messaging platforms. It enables users to execute trades instantly, securely, and seamlessly with zero friction, offering real-time automation, smart routing, and end-to-end encryption for reliable and scalable financial transactions across global markets.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

CMX Agent प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में CMX Agent (CMX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके CMX Agent (CMX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? CMX Agent के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब CMX Agent प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CMX लोकल करेंसी में

CMX Agent (CMX) टोकन का अर्थशास्त्र

CMX Agent (CMX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CMX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: CMX Agent (CMX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज CMX Agent (CMX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CMX प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CMX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CMX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
CMX Agent का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CMX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 206.35K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CMX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CMX की मार्केट में उपलब्ध राशि 902.75M USD है.
CMX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CMX ने 0.00467669 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CMX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CMX ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CMX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CMX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CMX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CMX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CMX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:30:40 (UTC+8)

