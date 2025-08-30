Cluster मूल्य (CLSTR)
Cluster (CLSTR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CLSTR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CLSTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CLSTR में 0.00%, 24 घंटों में -9.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cluster का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 249.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CLSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 249.81K है.
आज के दिन के दौरान, Cluster का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cluster का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Cluster का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Cluster का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-9.58%
|30 दिन
|$ 0
|-24.09%
|60 दिन
|$ 0
|-40.34%
|90 दिन
|$ 0
|--
Decentralized AI: Super Swarm of Models. Fine-tuning is the core of our Decentralized AI Super Swarm! We're building a decentralized AI ecosystem where a super swarm of specialized, smaller models collaborates to perform complex tasks, coordinated through a community-driven, modular architecture and governed by DAOs that manage LLM weights. This approach sidesteps the resource-intensive, monolithic LLMs of centralized giants, offering asymmetric advantages in efficiency, innovation, and community engagement. A "super swarm" refers to a decentralized network of AI models, each specialized for specific tasks or domains, that collaborate to perform complex, multi-step tasks. Unlike a single, general-purpose LLM (e.g., GPT-4), which handles diverse tasks within one model, a super swarm distributes intelligence across many smaller models, coordinated through a decentralized protocol. This mimics biological swarms (e.g., ant colonies), where simple agents collectively achieve sophisticated outcomes. Users & creators fine-tune models or contribute datasets, earning rewards for their work — think data curation, model training, or testing.
