Decentralized AI: Super Swarm of Models. Fine-tuning is the core of our Decentralized AI Super Swarm! We're building a decentralized AI ecosystem where a super swarm of specialized, smaller models collaborates to perform complex tasks, coordinated through a community-driven, modular architecture and governed by DAOs that manage LLM weights. This approach sidesteps the resource-intensive, monolithic LLMs of centralized giants, offering asymmetric advantages in efficiency, innovation, and community engagement. A "super swarm" refers to a decentralized network of AI models, each specialized for specific tasks or domains, that collaborate to perform complex, multi-step tasks. Unlike a single, general-purpose LLM (e.g., GPT-4), which handles diverse tasks within one model, a super swarm distributes intelligence across many smaller models, coordinated through a decentralized protocol. This mimics biological swarms (e.g., ant colonies), where simple agents collectively achieve sophisticated outcomes. Users & creators fine-tune models or contribute datasets, earning rewards for their work — think data curation, model training, or testing.

लोग यह भी पूछते हैं: Cluster (CLSTR) के बारे में अन्य प्रश्न आज Cluster (CLSTR) का मूल्य कितना है? USD में लाइव CLSTR प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. CLSTR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए CLSTR से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Cluster का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? CLSTR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 249.81K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. CLSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? CLSTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है. CLSTR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? CLSTR ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की. CLSTR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? CLSTR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. CLSTR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? CLSTR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या CLSTR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CLSTR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CLSTR का प्राइस का अनुमान देखें.

