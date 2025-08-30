CLU की अधिक जानकारी

CluCoin मूल्य (CLU)

गैर-सूचीबद्ध

1 CLU से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
CluCoin (CLU) मूल्य का लाइव चार्ट
CluCoin (CLU) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-30.36%

-30.36%

CluCoin (CLU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CLU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CLU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CLU में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -30.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

CluCoin (CLU) मार्केट की जानकारी

$ 35.63K
$ 35.63K$ 35.63K

--
----

$ 120.00K
$ 120.00K$ 120.00K

296.91T
296.91T 296.91T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

CluCoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.63K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CLU की मार्केट में उपलब्ध राशि 296.91T है, कुल आपूर्ति 1.0e+15 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 120.00K है.

CluCoin (CLU) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, CluCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CluCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, CluCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, CluCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-14.28%
60 दिन$ 0-0.05%
90 दिन$ 0--

CluCoin (CLU) क्या है

CLU (Community, Love, Unity) is one of the fastest growing and most expansive blockchain communities to enter the crypto space! CLU is an auto-generating liquidity protocol with a hyperdeflationary burn mechanism. CLUcoin holders are rewarded with special perks and unique experiences through events, NFTs, and an incredible community. Join us for exclusive streams, live shows, and vote to donate to charities each month!

CluCoin (CLU) संसाधन

CluCoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में CluCoin (CLU) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके CluCoin (CLU) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? CluCoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब CluCoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CLU लोकल करेंसी में

CluCoin (CLU) टोकन का अर्थशास्त्र

CluCoin (CLU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CLU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: CluCoin (CLU) के बारे में अन्य प्रश्न

आज CluCoin (CLU) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CLU प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CLU से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CLU से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
CluCoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CLU के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.63K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CLU की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CLU की मार्केट में उपलब्ध राशि 296.91T USD है.
CLU की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CLU ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CLU का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CLU ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CLU का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CLU के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CLU इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CLU इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CLU का प्राइस का अनुमान देखें.
