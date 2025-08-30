Cloak Network मूल्य (CLOAK)
Cloak Network (CLOAK) रियल-टाइम प्राइस $0.00354927 है. पिछले 24 घंटों में, CLOAK ने $ 0.00350376 के कम और $ 0.00409931 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CLOAK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0095339 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00141851 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CLOAK में +0.10%, 24 घंटों में -13.41%, तथा पिछले 7 दिनों में -39.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cloak Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 355.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CLOAK की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 355.20K है.
आज के दिन के दौरान, Cloak Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000550037911224226 था.
पिछले 30 दिनों में, Cloak Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013320758 था.
पिछले 60 दिनों में, Cloak Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0014613050 था.
पिछले 90 दिनों में, Cloak Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013093471826782705 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000550037911224226
|-13.41%
|30 दिन
|$ -0.0013320758
|-37.53%
|60 दिन
|$ -0.0014613050
|-41.17%
|90 दिन
|$ +0.0013093471826782705
|+58.46%
HOW IT WORKS Our decentralized privacy ecosystem is built to give you full control over your digital footprint. Instead of relying on centralized services, we leverage a global, peer-powered network that supports secure browsing, private communication, anonymous data sharing, and censorship resistance. Whether you’re surfing the web, exchanging messages, or accessing content, your data is encrypted and routed through multiple independent nodes, making it virtually impossible to track, intercept, or manipulate. No single authority governs the system—it’s community-powered, open, and resilient by design.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
