Cloak Network लोगो

Cloak Network मूल्य (CLOAK)

गैर-सूचीबद्ध

1 CLOAK से USD लाइव प्राइस:

$0.00355203
$0.00355203
-13.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Cloak Network (CLOAK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:45:55 (UTC+8)

Cloak Network (CLOAK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00350376
$ 0.00350376
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00409931
$ 0.00409931
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00350376
$ 0.00350376

$ 0.00409931
$ 0.00409931

$ 0.0095339
$ 0.0095339

$ 0.00141851
$ 0.00141851

+0.10%

-13.41%

-39.24%

-39.24%

Cloak Network (CLOAK) रियल-टाइम प्राइस $0.00354927 है. पिछले 24 घंटों में, CLOAK ने $ 0.00350376 के कम और $ 0.00409931 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CLOAK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0095339 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00141851 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CLOAK में +0.10%, 24 घंटों में -13.41%, तथा पिछले 7 दिनों में -39.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Cloak Network (CLOAK) मार्केट की जानकारी

$ 355.20K
$ 355.20K

--
--

$ 355.20K
$ 355.20K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Cloak Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 355.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CLOAK की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 355.20K है.

Cloak Network (CLOAK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Cloak Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000550037911224226 था.
पिछले 30 दिनों में, Cloak Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013320758 था.
पिछले 60 दिनों में, Cloak Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0014613050 था.
पिछले 90 दिनों में, Cloak Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013093471826782705 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000550037911224226-13.41%
30 दिन$ -0.0013320758-37.53%
60 दिन$ -0.0014613050-41.17%
90 दिन$ +0.0013093471826782705+58.46%

Cloak Network (CLOAK) क्या है

HOW IT WORKS Our decentralized privacy ecosystem is built to give you full control over your digital footprint. Instead of relying on centralized services, we leverage a global, peer-powered network that supports secure browsing, private communication, anonymous data sharing, and censorship resistance. Whether you’re surfing the web, exchanging messages, or accessing content, your data is encrypted and routed through multiple independent nodes, making it virtually impossible to track, intercept, or manipulate. No single authority governs the system—it’s community-powered, open, and resilient by design.

Cloak Network (CLOAK) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Cloak Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Cloak Network (CLOAK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Cloak Network (CLOAK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Cloak Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Cloak Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CLOAK लोकल करेंसी में

Cloak Network (CLOAK) टोकन का अर्थशास्त्र

Cloak Network (CLOAK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CLOAK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Cloak Network (CLOAK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Cloak Network (CLOAK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CLOAK प्राइस 0.00354927 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CLOAK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CLOAK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00354927 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Cloak Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CLOAK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 355.20K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CLOAK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CLOAK की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M USD है.
CLOAK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CLOAK ने 0.0095339 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CLOAK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CLOAK ने 0.00141851 USD की ATL प्राइस देखी.
CLOAK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CLOAK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CLOAK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CLOAK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CLOAK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:45:55 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.