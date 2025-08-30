Clickme मूल्य (CLICKME)
+1.49%
-3.62%
+3.46%
+3.46%
Clickme (CLICKME) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CLICKME ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CLICKME की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CLICKME में +1.49%, 24 घंटों में -3.62%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Clickme का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 152.14K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CLICKME की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.65M है, कुल आपूर्ति 999645449.524093 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 152.14K है.
आज के दिन के दौरान, Clickme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Clickme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Clickme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Clickme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.62%
|30 दिन
|$ 0
|-3.18%
|60 दिन
|$ 0
|+23.62%
|90 दिन
|$ 0
|--
Clickme is a decentralized gambling platform built on the Solana blockchain, introducing a high-adrenaline game of timing, risk, and reward. At its core, the platform revolves around a single, compelling mechanic: a button that users can click by spending a small amount of SOL. Every time a player clicks the button, the game timer resets. If the timer runs out without another click, the last person to click the button claims the entire pot of accumulated SOL. This simple yet addictive format creates a game theory-driven battleground where players must balance timing and strategy, knowing that every click brings them closer to a potential win—or a loss if someone outlasts them. The game is transparent, provably fair, and fully on-chain, leveraging Solana’s lightning-fast transactions and low fees to offer seamless, real-time interaction. Clickme caters to both casual participants and high-stakes thrill-seekers, combining the excitement of last-man-standing gameplay with the transparency and security of decentralized finance. With a sleek UI and robust smart contract foundation, the platform aims to redefine blockchain-based gaming and introduce a new wave of interactive crypto entertainment.
