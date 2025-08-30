Clicking Cat मूल्य (CLICK)
--
--
-22.56%
-22.56%
Clicking Cat (CLICK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CLICK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CLICK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CLICK में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -22.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Clicking Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.52K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CLICK की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.66M है, कुल आपूर्ति 999656008.71077 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.52K है.
आज के दिन के दौरान, Clicking Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Clicking Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Clicking Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Clicking Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+21.26%
|60 दिन
|$ 0
|+15.41%
|90 दिन
|$ 0
|--
CLICK is a meme project celebrating one of the most famous cat gifs of all time. An ordinary cat, who did not choose his calling, rather his calling chose him, suddenly realized that if he doesn't take matters to his own hands he will not achieve his life goals. He has taken action, and immediately got to work. The cat's work never ends, he clicks to eternity trying to reach his ultimate high meaning in life. It is a metaphore of our own journey, chasing our dreams, looking for a calling, always feeling it's one click away.
