Clash of Lilliput लोगो

Clash of Lilliput मूल्य (COL)

गैर-सूचीबद्ध

1 COL से USD लाइव प्राइस:

$0.255954
$0.255954
-4.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Clash of Lilliput (COL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:12:31 (UTC+8)

Clash of Lilliput (COL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.239013
$ 0.239013
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.280696
$ 0.280696
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.239013
$ 0.239013

$ 0.280696
$ 0.280696

$ 5.12
$ 5.12

$ 0.100384
$ 0.100384

+0.22%

-4.92%

+25.83%

+25.83%

Clash of Lilliput (COL) रियल-टाइम प्राइस $0.255954 है. पिछले 24 घंटों में, COL ने $ 0.239013 के कम और $ 0.280696 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.12 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.100384 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COL में +0.22%, 24 घंटों में -4.92%, तथा पिछले 7 दिनों में +25.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Clash of Lilliput (COL) मार्केट की जानकारी

$ 21.01M
$ 21.01M

--
--

$ 255.95M
$ 255.95M

82.07M
82.07M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Clash of Lilliput का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.01M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COL की मार्केट में उपलब्ध राशि 82.07M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 255.95M है.

Clash of Lilliput (COL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Clash of Lilliput का USD में मूल्य बदलाव $ -0.013245982827586 था.
पिछले 30 दिनों में, Clash of Lilliput का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000697474 था.
पिछले 60 दिनों में, Clash of Lilliput का USD में मूल्य बदलाव $ +0.3513803315 था.
पिछले 90 दिनों में, Clash of Lilliput का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0721726848769903 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.013245982827586-4.92%
30 दिन$ -0.0000697474-0.02%
60 दिन$ +0.3513803315+137.28%
90 दिन$ +0.0721726848769903+39.27%

Clash of Lilliput (COL) क्या है

An SLG game based on the scenario of a race of miniature people building a tribe to help their survival and prosperity in a dangerous world.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Clash of Lilliput (COL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Clash of Lilliput प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Clash of Lilliput (COL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Clash of Lilliput (COL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Clash of Lilliput के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Clash of Lilliput प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

COL लोकल करेंसी में

Clash of Lilliput (COL) टोकन का अर्थशास्त्र

Clash of Lilliput (COL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. COL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Clash of Lilliput (COL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Clash of Lilliput (COL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव COL प्राइस 0.255954 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
COL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
COL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.255954 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Clash of Lilliput का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
COL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.01M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
COL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
COL की मार्केट में उपलब्ध राशि 82.07M USD है.
COL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
COL ने 5.12 USD की ATH प्राइस हासिल की.
COL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
COL ने 0.100384 USD की ATL प्राइस देखी.
COL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
COL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या COL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष COL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए COL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:12:31 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.