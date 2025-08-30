City Tycoon Games मूल्य (CTG)
-6.64%
-11.87%
-56.31%
-56.31%
City Tycoon Games (CTG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CTG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CTG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.675682 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CTG में -6.64%, 24 घंटों में -11.87%, तथा पिछले 7 दिनों में -56.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
City Tycoon Games का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.42K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CTG की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 118.00K है.
आज के दिन के दौरान, City Tycoon Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, City Tycoon Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, City Tycoon Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, City Tycoon Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-11.87%
|30 दिन
|$ 0
|-93.64%
|60 दिन
|$ 0
|-99.74%
|90 दिन
|$ 0
|--
City Tycoon Games is a Simulation Game where anyone can earn tokens through skilled gameplay. Players can obtain rewards through daily activities, limited-time activities and trading market. The rewards include a small amount of tokens.
