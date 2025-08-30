CTG की अधिक जानकारी

City Tycoon Games लोगो

City Tycoon Games मूल्य (CTG)

गैर-सूचीबद्ध

1 CTG से USD लाइव प्राइस:

$0.000118
$0.000118$0.000118
-11.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
City Tycoon Games (CTG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:02:27 (UTC+8)

City Tycoon Games (CTG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.675682
$ 0.675682$ 0.675682

$ 0
$ 0$ 0

-6.64%

-11.87%

-56.31%

-56.31%

City Tycoon Games (CTG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CTG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CTG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.675682 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CTG में -6.64%, 24 घंटों में -11.87%, तथा पिछले 7 दिनों में -56.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

City Tycoon Games (CTG) मार्केट की जानकारी

$ 1.42K
$ 1.42K$ 1.42K

--
----

$ 118.00K
$ 118.00K$ 118.00K

12.00M
12.00M 12.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

City Tycoon Games का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.42K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CTG की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 118.00K है.

City Tycoon Games (CTG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, City Tycoon Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, City Tycoon Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, City Tycoon Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, City Tycoon Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-11.87%
30 दिन$ 0-93.64%
60 दिन$ 0-99.74%
90 दिन$ 0--

City Tycoon Games (CTG) क्या है

City Tycoon Games is a Simulation Game where anyone can earn tokens through skilled gameplay. Players can obtain rewards through daily activities, limited-time activities and trading market. The rewards include a small amount of tokens.

City Tycoon Games (CTG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

City Tycoon Games प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में City Tycoon Games (CTG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके City Tycoon Games (CTG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? City Tycoon Games के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब City Tycoon Games प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CTG लोकल करेंसी में

City Tycoon Games (CTG) टोकन का अर्थशास्त्र

City Tycoon Games (CTG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CTG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: City Tycoon Games (CTG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज City Tycoon Games (CTG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CTG प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CTG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CTG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
City Tycoon Games का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CTG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.42K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CTG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CTG की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.00M USD है.
CTG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CTG ने 0.675682 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CTG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CTG ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CTG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CTG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CTG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CTG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CTG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:02:27 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.