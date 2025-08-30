City Boys मूल्य (TOONS)
City Boys (TOONS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, TOONS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. TOONS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00405688 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में TOONS में +0.96%, 24 घंटों में +0.86%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
City Boys का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TOONS की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 38.71K है.
आज के दिन के दौरान, City Boys का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, City Boys का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, City Boys का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, City Boys का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.86%
|30 दिन
|$ 0
|+2.08%
|60 दिन
|$ 0
|+38.35%
|90 दिन
|$ 0
|--
City Boy - a male who is living his very best life and chasing the bag at all times without letting Hot Girls or any female get in the way. $TOONS is for all the City Boys chasing their bags. 0/0% taxes, 100% safu, a coin for the boys. "It takes a lot of courage to be that dog" . Step into the universe of City Boys $TOONS, where ambition meets the world of cryptocurrencies. Connect with like-minded individuals who understand the importance of chasing the bag without hesitation. Embrace the courage it takes to be a true City Boy and let your $TOONS pave the way to financial success. Embodying finance, meme, and pop culture into one community known as City Boys $TOONS. Utilizing the viral social media trend of AI Cartoons, City Boys is a 0/0% tax token created for everyone.
