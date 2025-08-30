CITDEL की अधिक जानकारी

Citadel by Virtuals लोगो

Citadel by Virtuals मूल्य (CITDEL)

गैर-सूचीबद्ध

1 CITDEL से USD लाइव प्राइस:

--
----
-7.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Citadel by Virtuals (CITDEL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:09:43 (UTC+8)

Citadel by Virtuals (CITDEL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00330767
$ 0.00330767$ 0.00330767

$ 0
$ 0$ 0

+1.81%

-7.21%

-4.28%

-4.28%

Citadel by Virtuals (CITDEL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CITDEL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CITDEL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00330767 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CITDEL में +1.81%, 24 घंटों में -7.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Citadel by Virtuals (CITDEL) मार्केट की जानकारी

$ 32.22K
$ 32.22K$ 32.22K

--
----

$ 32.22K
$ 32.22K$ 32.22K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Citadel by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CITDEL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 32.22K है.

Citadel by Virtuals (CITDEL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Citadel by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Citadel by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Citadel by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Citadel by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-7.21%
30 दिन$ 0+10.59%
60 दिन$ 0-36.03%
90 दिन$ 0--

Citadel by Virtuals (CITDEL) क्या है

Citadel is an AI agent tracks macro indicators—such as monetary policy, market liquidity, and macro trends—alongside expert commentary and market sentiment to provide actionable insights. Citadel analyzes central bank updates, inflation, unemployment data, and other economic indicators to benefit both TradFi and DeFi investors Holding 200,000 or more $CITDEL tokens unlocks exclusive access to the terminal, where you can interact with Citadel directly at https://www.citadelagent.ai

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Citadel by Virtuals (CITDEL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Citadel by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Citadel by Virtuals (CITDEL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Citadel by Virtuals (CITDEL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Citadel by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Citadel by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CITDEL लोकल करेंसी में

Citadel by Virtuals (CITDEL) टोकन का अर्थशास्त्र

Citadel by Virtuals (CITDEL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CITDEL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Citadel by Virtuals (CITDEL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Citadel by Virtuals (CITDEL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CITDEL प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CITDEL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CITDEL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Citadel by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CITDEL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.22K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CITDEL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CITDEL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
CITDEL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CITDEL ने 0.00330767 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CITDEL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CITDEL ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CITDEL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CITDEL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CITDEL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CITDEL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CITDEL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:09:43 (UTC+8)

Citadel by Virtuals (CITDEL) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

