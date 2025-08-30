Citadel by Virtuals मूल्य (CITDEL)
Citadel by Virtuals (CITDEL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CITDEL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CITDEL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00330767 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CITDEL में +1.81%, 24 घंटों में -7.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Citadel by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CITDEL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 32.22K है.
आज के दिन के दौरान, Citadel by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Citadel by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Citadel by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Citadel by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.21%
|30 दिन
|$ 0
|+10.59%
|60 दिन
|$ 0
|-36.03%
|90 दिन
|$ 0
|--
Citadel is an AI agent tracks macro indicators—such as monetary policy, market liquidity, and macro trends—alongside expert commentary and market sentiment to provide actionable insights. Citadel analyzes central bank updates, inflation, unemployment data, and other economic indicators to benefit both TradFi and DeFi investors Holding 200,000 or more $CITDEL tokens unlocks exclusive access to the terminal, where you can interact with Citadel directly at https://www.citadelagent.ai
