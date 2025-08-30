CIRUS की अधिक जानकारी

Cirus लोगो

Cirus मूल्य (CIRUS)

गैर-सूचीबद्ध

1 CIRUS से USD लाइव प्राइस:

$0.0001
$0.0001$0.0001
0.00%1D
mexc
USD
Cirus (CIRUS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:29:23 (UTC+8)

Cirus (CIRUS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.73
$ 1.73$ 1.73

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+0.00%

-84.07%

-84.07%

Cirus (CIRUS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CIRUS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CIRUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.73 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CIRUS में +0.00%, 24 घंटों में +0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -84.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Cirus (CIRUS) मार्केट की जानकारी

$ 21.32K
$ 21.32K$ 21.32K

--
----

$ 21.50K
$ 21.50K$ 21.50K

213.20M
213.20M 213.20M

214,998,910.20296094
214,998,910.20296094 214,998,910.20296094

Cirus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.32K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CIRUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 213.20M है, कुल आपूर्ति 214998910.20296094 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.50K है.

Cirus (CIRUS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Cirus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cirus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Cirus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Cirus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.00%
30 दिन$ 0-86.77%
60 दिन$ 0-90.12%
90 दिन$ 0--

Cirus (CIRUS) क्या है

Cirus is a simple, yet powerful platform that turns your data into cryptocurrency. Cirus facilitates true ownership of your largest digital asset by enabling you to control, monetize and earn directly from your own data. The Cirus Platform unlocks your data asset, providing passive income and serving as the entry-point into the digital economy with connections to DeFi, Network rewards, or fiat offramps. While anyone can access the Cirus Platform and leverage the benefits of data ownership, the Cirus Device (a WiFi router) can also maximize your earning potential from all internet-enabled devices in your home. It’s your Data, Own it!

Cirus प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Cirus (CIRUS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Cirus (CIRUS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Cirus के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Cirus प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CIRUS लोकल करेंसी में

Cirus (CIRUS) टोकन का अर्थशास्त्र

Cirus (CIRUS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CIRUS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Cirus (CIRUS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Cirus (CIRUS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CIRUS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CIRUS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CIRUS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Cirus का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CIRUS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.32K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CIRUS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CIRUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 213.20M USD है.
CIRUS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CIRUS ने 1.73 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CIRUS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CIRUS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CIRUS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CIRUS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CIRUS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CIRUS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CIRUS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:29:23 (UTC+8)

