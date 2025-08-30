CIFI की अधिक जानकारी

Circularity Finance लोगो

Circularity Finance मूल्य (CIFI)

गैर-सूचीबद्ध

1 CIFI से USD लाइव प्राइस:

$0.170924
$0.170924$0.170924
0.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Circularity Finance (CIFI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:05:13 (UTC+8)

Circularity Finance (CIFI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 0.074419
$ 0.074419$ 0.074419

--

--

0.00%

0.00%

Circularity Finance (CIFI) रियल-टाइम प्राइस $0.170924 है. पिछले 24 घंटों में, CIFI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CIFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.28 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.074419 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CIFI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Circularity Finance (CIFI) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 427.31K
$ 427.31K$ 427.31K

0.00
0.00 0.00

2,500,000.0
2,500,000.0 2,500,000.0

Circularity Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CIFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 2500000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 427.31K है.

Circularity Finance (CIFI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Circularity Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Circularity Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0143556845 था.
पिछले 60 दिनों में, Circularity Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0720115973 था.
पिछले 90 दिनों में, Circularity Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.08909831301898544 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0143556845+8.40%
60 दिन$ -0.0720115973-42.13%
90 दिन$ +0.08909831301898544+108.89%

Circularity Finance (CIFI) क्या है

Circularity Finance is an innovative project positioned at the intersection of decentralized finance (DeFi) and sustainable development. It leverages blockchain technology to create a unique ecosystem that revolves around two utility tokens - CIFI and REFI. These tokens play a pivotal role in accessing various business micro-services and deploying Smart Assets, respectively, within the Circularity Finance ecosystem. The platform's architecture is built upon the principles regulatory on-boarding processes along with those favorable qualities of liquidity mining protocols, a concept rooted in DeFi, where liquidity providers are incentivized through token rewards. Circularity Finance extends this concept by integrating it with sustainability-focused mechanisms.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Circularity Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Circularity Finance (CIFI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Circularity Finance (CIFI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Circularity Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Circularity Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CIFI लोकल करेंसी में

Circularity Finance (CIFI) टोकन का अर्थशास्त्र

Circularity Finance (CIFI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CIFI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Circularity Finance (CIFI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Circularity Finance (CIFI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CIFI प्राइस 0.170924 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CIFI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CIFI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.170924 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Circularity Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CIFI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CIFI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CIFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
CIFI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CIFI ने 1.28 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CIFI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CIFI ने 0.074419 USD की ATL प्राइस देखी.
CIFI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CIFI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CIFI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CIFI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CIFI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:05:13 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.