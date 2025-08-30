Circularity Finance मूल्य (CIFI)
Circularity Finance (CIFI) रियल-टाइम प्राइस $0.170924 है. पिछले 24 घंटों में, CIFI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CIFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.28 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.074419 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CIFI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Circularity Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CIFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 2500000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 427.31K है.
आज के दिन के दौरान, Circularity Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Circularity Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0143556845 था.
पिछले 60 दिनों में, Circularity Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0720115973 था.
पिछले 90 दिनों में, Circularity Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.08909831301898544 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0143556845
|+8.40%
|60 दिन
|$ -0.0720115973
|-42.13%
|90 दिन
|$ +0.08909831301898544
|+108.89%
Circularity Finance is an innovative project positioned at the intersection of decentralized finance (DeFi) and sustainable development. It leverages blockchain technology to create a unique ecosystem that revolves around two utility tokens - CIFI and REFI. These tokens play a pivotal role in accessing various business micro-services and deploying Smart Assets, respectively, within the Circularity Finance ecosystem. The platform's architecture is built upon the principles regulatory on-boarding processes along with those favorable qualities of liquidity mining protocols, a concept rooted in DeFi, where liquidity providers are incentivized through token rewards. Circularity Finance extends this concept by integrating it with sustainability-focused mechanisms.
