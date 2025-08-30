CIRX की अधिक जानकारी

Circular Protocol लोगो

Circular Protocol मूल्य (CIRX)

गैर-सूचीबद्ध

1 CIRX से USD लाइव प्राइस:

$0.00424374
$0.00424374$0.00424374
-3.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Circular Protocol (CIRX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:05:06 (UTC+8)

Circular Protocol (CIRX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0042079
$ 0.0042079$ 0.0042079
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00437423
$ 0.00437423$ 0.00437423
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0042079
$ 0.0042079$ 0.0042079

$ 0.00437423
$ 0.00437423$ 0.00437423

$ 0.02126615
$ 0.02126615$ 0.02126615

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

-2.93%

-6.49%

-6.49%

Circular Protocol (CIRX) रियल-टाइम प्राइस $0.00424603 है. पिछले 24 घंटों में, CIRX ने $ 0.0042079 के कम और $ 0.00437423 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CIRX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02126615 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CIRX में +0.50%, 24 घंटों में -2.93%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Circular Protocol (CIRX) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 4.25B
$ 4.25B$ 4.25B

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Circular Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CIRX की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.25B है.

Circular Protocol (CIRX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Circular Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000128193184171818 था.
पिछले 30 दिनों में, Circular Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003576673 था.
पिछले 60 दिनों में, Circular Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000524974 था.
पिछले 90 दिनों में, Circular Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000146885317222661 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000128193184171818-2.93%
30 दिन$ -0.0003576673-8.42%
60 दिन$ +0.0000524974+1.24%
90 दिन$ +0.000146885317222661+3.58%

Circular Protocol (CIRX) क्या है

Circular is a next generation multi-chain Layer 1 blockchain, designed to empower developers, institutions, and creators to build compliant, decentralized, and equitable applications across Healthcare, DeSci, DeFi and GameFi sectors. Circular (CIRX) is integral to the Circular Blockchain, serving as the primary means for transaction fees and governance participation. Unlike typical smart contract tokens, CIRX is seamlessly integrated into the network's code, ensuring efficient transactions akin to Bitcoin's framework. Despite this, it remains versatile, interacting with smart contracts for various operations. Beyond transaction fees, CIRX is used for purchasing services and products within the ecosystem, with pricing available on our website. Additionally, it incentivizes node operators through block rewards, enhancing network security and efficiency. CIRX coin holders will have voting rights on key decisions related to the platform's development, including proposed changes to the protocol and future feature additions.

Circular Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Circular Protocol (CIRX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Circular Protocol (CIRX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Circular Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Circular Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CIRX लोकल करेंसी में

Circular Protocol (CIRX) टोकन का अर्थशास्त्र

Circular Protocol (CIRX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CIRX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Circular Protocol (CIRX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Circular Protocol (CIRX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CIRX प्राइस 0.00424603 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CIRX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CIRX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00424603 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Circular Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CIRX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CIRX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CIRX की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
CIRX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CIRX ने 0.02126615 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CIRX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CIRX ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CIRX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CIRX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CIRX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CIRX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CIRX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:05:06 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.