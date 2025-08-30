Circular Protocol (CIRX) क्या है

Circular is a next generation multi-chain Layer 1 blockchain, designed to empower developers, institutions, and creators to build compliant, decentralized, and equitable applications across Healthcare, DeSci, DeFi and GameFi sectors. Circular (CIRX) is integral to the Circular Blockchain, serving as the primary means for transaction fees and governance participation. Unlike typical smart contract tokens, CIRX is seamlessly integrated into the network's code, ensuring efficient transactions akin to Bitcoin's framework. Despite this, it remains versatile, interacting with smart contracts for various operations. Beyond transaction fees, CIRX is used for purchasing services and products within the ecosystem, with pricing available on our website. Additionally, it incentivizes node operators through block rewards, enhancing network security and efficiency. CIRX coin holders will have voting rights on key decisions related to the platform's development, including proposed changes to the protocol and future feature additions.

Circular Protocol (CIRX) टोकन का अर्थशास्त्र

Circular Protocol (CIRX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CIRX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Circular Protocol (CIRX) के बारे में अन्य प्रश्न आज Circular Protocol (CIRX) का मूल्य कितना है? USD में लाइव CIRX प्राइस 0.00424603 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. CIRX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.00424603 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए CIRX से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Circular Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? CIRX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. CIRX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? CIRX की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है. CIRX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? CIRX ने 0.02126615 USD की ATH प्राइस हासिल की. CIRX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? CIRX ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. CIRX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? CIRX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या CIRX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CIRX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CIRX का प्राइस का अनुमान देखें.

