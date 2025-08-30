Circular Protocol मूल्य (CIRX)
Circular Protocol (CIRX) रियल-टाइम प्राइस $0.00424603 है. पिछले 24 घंटों में, CIRX ने $ 0.0042079 के कम और $ 0.00437423 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CIRX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02126615 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CIRX में +0.50%, 24 घंटों में -2.93%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Circular Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CIRX की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.25B है.
आज के दिन के दौरान, Circular Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000128193184171818 था.
पिछले 30 दिनों में, Circular Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003576673 था.
पिछले 60 दिनों में, Circular Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000524974 था.
पिछले 90 दिनों में, Circular Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000146885317222661 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000128193184171818
|-2.93%
|30 दिन
|$ -0.0003576673
|-8.42%
|60 दिन
|$ +0.0000524974
|+1.24%
|90 दिन
|$ +0.000146885317222661
|+3.58%
Circular is a next generation multi-chain Layer 1 blockchain, designed to empower developers, institutions, and creators to build compliant, decentralized, and equitable applications across Healthcare, DeSci, DeFi and GameFi sectors. Circular (CIRX) is integral to the Circular Blockchain, serving as the primary means for transaction fees and governance participation. Unlike typical smart contract tokens, CIRX is seamlessly integrated into the network's code, ensuring efficient transactions akin to Bitcoin's framework. Despite this, it remains versatile, interacting with smart contracts for various operations. Beyond transaction fees, CIRX is used for purchasing services and products within the ecosystem, with pricing available on our website. Additionally, it incentivizes node operators through block rewards, enhancing network security and efficiency. CIRX coin holders will have voting rights on key decisions related to the platform's development, including proposed changes to the protocol and future feature additions.
