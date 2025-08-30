COVAL की अधिक जानकारी

Circuits of Value मूल्य (COVAL)

1 COVAL से USD लाइव प्राइस:

$0.00075874
$0.00075874$0.00075874
-1.30%1D
Circuits of Value (COVAL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:45:19 (UTC+8)

Circuits of Value (COVAL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.250821
$ 0.250821$ 0.250821

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-1.38%

-11.92%

-11.92%

Circuits of Value (COVAL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, COVAL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COVAL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.250821 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COVAL में +0.01%, 24 घंटों में -1.38%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Circuits of Value (COVAL) मार्केट की जानकारी

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

--
----

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

1.78B
1.78B 1.78B

1,784,838,483.907064
1,784,838,483.907064 1,784,838,483.907064

Circuits of Value का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.35M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. COVAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.78B है, कुल आपूर्ति 1784838483.907064 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.35M है.

Circuits of Value (COVAL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Circuits of Value का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Circuits of Value का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Circuits of Value का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Circuits of Value का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.38%
30 दिन$ 0-3.39%
60 दिन$ 0-1.35%
90 दिन$ 0--

Circuits of Value (COVAL) क्या है

Emblem Vault is the NFT platform that enables cross-chain transfers of any digital asset, and $COVAL is the fuel that powers it all!

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Circuits of Value (COVAL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Circuits of Value प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Circuits of Value (COVAL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Circuits of Value (COVAL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Circuits of Value के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Circuits of Value प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

COVAL लोकल करेंसी में

Circuits of Value (COVAL) टोकन का अर्थशास्त्र

Circuits of Value (COVAL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. COVAL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Circuits of Value (COVAL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Circuits of Value (COVAL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव COVAL प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
COVAL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
COVAL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Circuits of Value का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
COVAL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.35M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
COVAL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
COVAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.78B USD है.
COVAL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
COVAL ने 0.250821 USD की ATH प्राइस हासिल की.
COVAL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
COVAL ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
COVAL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
COVAL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या COVAL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष COVAL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए COVAL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:45:19 (UTC+8)

