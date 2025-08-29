Circle USYC मूल्य (USYC)
Circle USYC (USYC) रियल-टाइम प्राइस $1.097 है. पिछले 24 घंटों में, USYC ने $ 1.097 के कम और $ 1.097 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USYC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.12 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.026 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USYC में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Circle USYC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 411.99M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USYC की मार्केट में उपलब्ध राशि 375.53M है, कुल आपूर्ति 375525781.512949 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 411.99M है.
आज के दिन के दौरान, Circle USYC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Circle USYC का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0024248088 था.
पिछले 60 दिनों में, Circle USYC का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0063336392 था.
पिछले 90 दिनों में, Circle USYC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0024248088
|+0.22%
|60 दिन
|$ +0.0063336392
|+0.58%
|90 दिन
|$ 0
|--
USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.
Circle USYC (USYC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USYC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
