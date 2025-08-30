Cipher Protocol मूल्य (CIPHER)
Cipher Protocol (CIPHER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CIPHER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CIPHER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0234094 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CIPHER में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cipher Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CIPHER की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 200000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.62K है.
आज के दिन के दौरान, Cipher Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cipher Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Cipher Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Cipher Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-31.58%
|60 दिन
|$ 0
|-12.78%
|90 दिन
|$ 0
|--
Privacy-AI Optimization-Scalability Cipher Protocol is a next-generation layer one blockchain focused on delivering unparalleled privacy, security, and scalability. Leveraging technologies such as zk-SNARKs, Fully Homomorphic Encryption (FHE), and AI-driven network optimization, Cipher Protocol aims to redefine privacy in the Web3 era. ### Why Choose Cipher Protocol? Privacy First Advanced zk-SNARKs and FHE ensure user privacy, confidential transactions, and data protection. AI-Driven Scalability AI manages network efficiency, predictive resource allocation, and smart contract security audits. EVM Compatibility Compatible with EVM for seamless integration with Ethereum tools and dApps. Seamless Interoperability Built on Ethereum, it enables cross-chain compatibility and privacy-preserving transactions. Decentralized Governance Community-driven decision-making with AI-enhanced voting mechanisms. Hybrid Consensus Combines PoS and zk-SNARKs for secure, efficient, and decentralized validation. ### Use Case Confidential Decentralized Finance Anonymous Donations and Crowdfunding Private Identity Management Private Smart Contracts Privacy-Preserving Cross-Border Payments
