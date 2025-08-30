CIPHER की अधिक जानकारी

Cipher Protocol मूल्य (CIPHER)

1 CIPHER से USD लाइव प्राइस:

$0.00010808
$0.00010808
0.00%1D
Cipher Protocol (CIPHER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:04:58 (UTC+8)

Cipher Protocol (CIPHER) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.0234094
$ 0.0234094

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cipher Protocol (CIPHER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CIPHER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CIPHER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0234094 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CIPHER में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Cipher Protocol (CIPHER) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00

--
----

$ 21.62K
$ 21.62K

0.00
0.00

200,000,000.0
200,000,000.0

Cipher Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CIPHER की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 200000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.62K है.

Cipher Protocol (CIPHER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Cipher Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cipher Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Cipher Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Cipher Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-31.58%
60 दिन$ 0-12.78%
90 दिन$ 0--

Cipher Protocol (CIPHER) क्या है

Privacy-AI Optimization-Scalability Cipher Protocol is a next-generation layer one blockchain focused on delivering unparalleled privacy, security, and scalability. Leveraging technologies such as zk-SNARKs, Fully Homomorphic Encryption (FHE), and AI-driven network optimization, Cipher Protocol aims to redefine privacy in the Web3 era. ### Why Choose Cipher Protocol? Privacy First Advanced zk-SNARKs and FHE ensure user privacy, confidential transactions, and data protection. AI-Driven Scalability AI manages network efficiency, predictive resource allocation, and smart contract security audits. EVM Compatibility Compatible with EVM for seamless integration with Ethereum tools and dApps. Seamless Interoperability Built on Ethereum, it enables cross-chain compatibility and privacy-preserving transactions. Decentralized Governance Community-driven decision-making with AI-enhanced voting mechanisms. Hybrid Consensus Combines PoS and zk-SNARKs for secure, efficient, and decentralized validation. ### Use Case Confidential Decentralized Finance Anonymous Donations and Crowdfunding Private Identity Management Private Smart Contracts Privacy-Preserving Cross-Border Payments

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Cipher Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Cipher Protocol (CIPHER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Cipher Protocol (CIPHER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Cipher Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Cipher Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CIPHER लोकल करेंसी में

Cipher Protocol (CIPHER) टोकन का अर्थशास्त्र

Cipher Protocol (CIPHER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CIPHER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Cipher Protocol (CIPHER) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Cipher Protocol (CIPHER) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CIPHER प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CIPHER से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CIPHER से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Cipher Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CIPHER के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CIPHER की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CIPHER की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
CIPHER की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CIPHER ने 0.0234094 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CIPHER का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CIPHER ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CIPHER का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CIPHER के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CIPHER इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CIPHER इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CIPHER का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:04:58 (UTC+8)

