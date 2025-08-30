Chumbi Valley मूल्य (CHMB)
Chumbi Valley (CHMB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CHMB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHMB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.150731 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHMB में -0.01%, 24 घंटों में +12.95%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Chumbi Valley का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 242.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHMB की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.07B है, कुल आपूर्ति 27367557425.813442 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 314.39K है.
आज के दिन के दौरान, Chumbi Valley का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Chumbi Valley का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Chumbi Valley का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Chumbi Valley का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+12.95%
|30 दिन
|$ 0
|-28.60%
|60 दिन
|$ 0
|+60.29%
|90 दिन
|$ 0
|--
Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community.
Chumbi Valley (CHMB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHMB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
