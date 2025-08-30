Christianity Coin मूल्य (CHRIST)
Christianity Coin (CHRIST) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CHRIST ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHRIST की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00155678 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHRIST में +1.05%, 24 घंटों में -21.26%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Christianity Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.91K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHRIST की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.87M है, कुल आपूर्ति 999871314.354024 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.91K है.
आज के दिन के दौरान, Christianity Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Christianity Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Christianity Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Christianity Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|आज
|$ 0
|-21.26%
|30 दिन
|$ 0
|+2.24%
|60 दिन
|$ 0
|-32.90%
|90 दिन
|$ 0
|--
We are a coalition of like-minded Christians who were tired of seeing our Lord and Savior’s name used for scam and manipulation in the memecoin realm. Christianity Coin will safeguard Christ’s name and mission on the blockchain, create a community where Christians in crypto feel at home, and donate to charitable organizations if our community achieves prosperity. The Crusaders hope to pioneer #ShareFi and be the market leader in #FaithFi This space will be proud of the mission and execution of our Crusaders… our charity wallet, protected by multi-sig, is earmarked for charity. First $81k donated to charity on May 22nd to combat child trafficking. $Christ https://app.endaoment.org/christianitycoin
