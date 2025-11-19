एक्सचेंजDEX+
Chrema Coin का आज का लाइव मूल्य 0.769507 USD है.CRMC का मार्केट कैप 8,510,433 USD है. भारत में CRMC से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Chrema Coin मूल्य (CRMC)

1 CRMC से USD लाइव प्राइस:

$0.77264
$0.77264$0.77264
-3.40%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Chrema Coin (CRMC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:50:59 (UTC+8)

Chrema Coin का आज का मूल्य

आज Chrema Coin (CRMC) का लाइव मूल्य $ 0.769507 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.81% का बदलाव आया है. मौजूदा CRMC से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.769507 प्रति CRMC है.

$ 8,510,433 के मार्केट कैप के अनुसार Chrema Coin करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 10.99M CRMC है. पिछले 24 घंटों के दौरान, CRMC की ट्रेडिंग $ 0.715537 (निम्न) और $ 0.800362 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 5.02 और सबसे निम्न स्तर $ 0.432032 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में CRMC में पिछले एक घंटे में +6.42% और पिछले 7 दिनों में -0.65% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Chrema Coin (CRMC) मार्केट की जानकारी

$ 8.51M
$ 8.51M$ 8.51M

--
----

$ 38.71M
$ 38.71M$ 38.71M

10.99M
10.99M 10.99M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Chrema Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.51M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CRMC की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.99M है, कुल आपूर्ति 50000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 38.71M है.

Chrema Coin की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.715537
$ 0.715537$ 0.715537
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.800362
$ 0.800362$ 0.800362
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.715537
$ 0.715537$ 0.715537

$ 0.800362
$ 0.800362$ 0.800362

$ 5.02
$ 5.02$ 5.02

$ 0.432032
$ 0.432032$ 0.432032

+6.42%

-3.81%

-0.65%

-0.65%

Chrema Coin (CRMC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Chrema Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0305105414539626 था.
पिछले 30 दिनों में, Chrema Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1132480373 था.
पिछले 60 दिनों में, Chrema Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1925586614 था.
पिछले 90 दिनों में, Chrema Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.6871320818458266 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0305105414539626-3.81%
30 दिन$ -0.1132480373-14.71%
60 दिन$ +0.1925586614+25.02%
90 दिन$ -0.6871320818458266-47.17%

Chrema Coin के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Chrema Coin (CRMC) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में CRMC का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Chrema Coin (CRMC) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Chrema Coin के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Chrema Coin की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए CRMC के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Chrema Coinप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Chrema Coin

2030 में 1 Chrema Coin का मूल्य कितना होगा?
अगर Chrema Coin 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Chrema Coin के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:50:59 (UTC+8)

Chrema Coin (CRMC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Chrema Coin के बारे में और जानें

