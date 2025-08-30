CHORUZ की अधिक जानकारी

Choruz AI मूल्य (CHORUZ)

1 CHORUZ से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.10%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Choruz AI (CHORUZ) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:02:19 (UTC+8)

Choruz AI (CHORUZ) प्राइस की जानकारी (USD)

Choruz AI (CHORUZ) रियल-टाइम प्राइस $0.00003425 है. पिछले 24 घंटों में, CHORUZ ने $ 0.00003411 के कम और $ 0.00003642 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHORUZ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00548131 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00003176 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHORUZ में -0.48%, 24 घंटों में -3.93%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Choruz AI (CHORUZ) मार्केट की जानकारी

Choruz AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 34.24K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHORUZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.79M है, कुल आपूर्ति 999788058.521054 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 34.24K है.

Choruz AI (CHORUZ) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Choruz AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Choruz AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000298335 था.
पिछले 60 दिनों में, Choruz AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000313261 था.
पिछले 90 दिनों में, Choruz AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00030794940437611707 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.93%
30 दिन$ -0.0000298335-87.10%
60 दिन$ -0.0000313261-91.46%
90 दिन$ -0.00030794940437611707-89.99%

Choruz AI (CHORUZ) क्या है

Choruz is an innovative platform at the intersection of music, AI, and Web3 technology. It aims to democratize music creation, redefine fan engagement, and establish new revenue streams for both creators and listeners. Our Vision: To build a decentralized music ecosystem where anyone can create, share, and monetize music seamlessly, leveraging cutting-edge AI tools and blockchain technology. Core Features: • AI Music Generation: Anyone can create professional-quality songs and albums with ease, removing traditional barriers to music production. • Music NFTs: Empower artists and fans to own, trade, and earn from music creations using blockchain technology. • Decentralized Rewards: Through $CHORUZ, users can access premium features, stake for rewards, and participate in a “Listen-to-Earn” economy. • Community-Driven Platform: A robust governance model ensures the community has a voice in the platform’s direction. Choruz isn’t just about creating music—it’s about transforming the way we interact with it, bridging the gap between creators, fans, and technology in a decentralized, collaborative environment.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Choruz AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Choruz AI (CHORUZ) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Choruz AI (CHORUZ) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Choruz AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Choruz AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CHORUZ लोकल करेंसी में

Choruz AI (CHORUZ) टोकन का अर्थशास्त्र

Choruz AI (CHORUZ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHORUZ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Choruz AI (CHORUZ) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Choruz AI (CHORUZ) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CHORUZ प्राइस 0.00003425 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CHORUZ से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CHORUZ से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00003425 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Choruz AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CHORUZ के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 34.24K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CHORUZ की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CHORUZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.79M USD है.
CHORUZ की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CHORUZ ने 0.00548131 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CHORUZ का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CHORUZ ने 0.00003176 USD की ATL प्राइस देखी.
CHORUZ का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CHORUZ के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CHORUZ इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CHORUZ इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CHORUZ का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:02:19 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.