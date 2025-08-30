Chonk the Frog मूल्य (CHONK)
Chonk the Frog (CHONK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CHONK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHONK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0042589 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHONK में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +4.84% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Chonk the Frog का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.77K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHONK की मार्केट में उपलब्ध राशि 916.75M है, कुल आपूर्ति 916745530.241805 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.77K है.
आज के दिन के दौरान, Chonk the Frog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Chonk the Frog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Chonk the Frog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Chonk the Frog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+7.32%
|60 दिन
|$ 0
|+19.03%
|90 दिन
|$ 0
|--
A coin to celebrate the animations of chonk the frog! I have been creating animations across multiple social media accounts for the last few years. They are bright colourful and aim to bring joy to everyone! This project is to help interact with the 2million+ community and find ways to give back for all of their support! Chonk is simple and bright and fun and hopefully this project can be an extension of this
