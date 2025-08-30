CHOCTOPUS की अधिक जानकारी

Choctopus मूल्य (CHOCTOPUS)

$0.00022831
+9.50%1D
Choctopus (CHOCTOPUS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:28:52 (UTC+8)

Choctopus (CHOCTOPUS) प्राइस की जानकारी (USD)

$ 0.00540528
+1.98%

+9.54%

+26.34%

+26.34%

Choctopus (CHOCTOPUS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CHOCTOPUS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHOCTOPUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00540528 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHOCTOPUS में +1.98%, 24 घंटों में +9.54%, तथा पिछले 7 दिनों में +26.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Choctopus (CHOCTOPUS) मार्केट की जानकारी

$ 158.13K
$ 158.13K

--
----

$ 222.45K
$ 222.45K

700.00M
700.00M 700.00M

984,714,689.178029
984,714,689.178029 984,714,689.178029

Choctopus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 158.13K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHOCTOPUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 700.00M है, कुल आपूर्ति 984714689.178029 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 222.45K है.

Choctopus (CHOCTOPUS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Choctopus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Choctopus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Choctopus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Choctopus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+9.54%
30 दिन$ 0+26.67%
60 दिन$ 0-4.63%
90 दिन$ 0--

Choctopus (CHOCTOPUS) क्या है

Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders.

Choctopus प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Choctopus (CHOCTOPUS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Choctopus (CHOCTOPUS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Choctopus के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Choctopus प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CHOCTOPUS लोकल करेंसी में

Choctopus (CHOCTOPUS) टोकन का अर्थशास्त्र

Choctopus (CHOCTOPUS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHOCTOPUS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Choctopus (CHOCTOPUS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Choctopus (CHOCTOPUS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CHOCTOPUS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CHOCTOPUS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CHOCTOPUS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Choctopus का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CHOCTOPUS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 158.13K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CHOCTOPUS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CHOCTOPUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 700.00M USD है.
CHOCTOPUS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CHOCTOPUS ने 0.00540528 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CHOCTOPUS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CHOCTOPUS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CHOCTOPUS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CHOCTOPUS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CHOCTOPUS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CHOCTOPUS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CHOCTOPUS का प्राइस का अनुमान देखें.
Choctopus (CHOCTOPUS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

