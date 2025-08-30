Choccy Milk Cat मूल्य (CHOCCY)
Choccy Milk Cat (CHOCCY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CHOCCY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHOCCY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00661201 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHOCCY में +1.17%, 24 घंटों में -5.57%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Choccy Milk Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.58K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHOCCY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.66M है, कुल आपूर्ति 999663757.506501 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 45.58K है.
आज के दिन के दौरान, Choccy Milk Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Choccy Milk Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Choccy Milk Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Choccy Milk Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.57%
|30 दिन
|$ 0
|+8.69%
|60 दिन
|$ 0
|+16.46%
|90 दिन
|$ 0
|--
Reality is a $Choccy cat meow Choccy Milk Cat ON SOL Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. It features a lovable cat sipping chocolate milk, creating shareable content that captures hearts. Community-driven, Choccy Milk Cat donates a portion of transactions to animal welfare, making every trade meaningful. With exciting liquidity pools and staking options, holders can earn while enjoying the fun. Join the Choccy Milk Cat movement today and spread joy, laughter, and a love for furry friends! Grab your chocolate milk and embrace the cuteness!
