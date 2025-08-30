Chinese Doge Wow मूल्य (CHIDO)
Chinese Doge Wow (CHIDO) रियल-टाइम प्राइस $0.00120416 है. पिछले 24 घंटों में, CHIDO ने $ 0.00120145 के कम और $ 0.00129702 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHIDO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0187939 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHIDO में -0.01%, 24 घंटों में -7.15%, तथा पिछले 7 दिनों में -22.04% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Chinese Doge Wow का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.15M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CHIDO की मार्केट में उपलब्ध राशि 951.48M है, कुल आपूर्ति 951479146.5717978 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.15M है.
आज के दिन के दौरान, Chinese Doge Wow का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Chinese Doge Wow का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003950393 था.
पिछले 60 दिनों में, Chinese Doge Wow का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001272201 था.
पिछले 90 दिनों में, Chinese Doge Wow का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002580917354225964 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.15%
|30 दिन
|$ -0.0003950393
|-32.80%
|60 दिन
|$ +0.0001272201
|+10.57%
|90 दिन
|$ -0.0002580917354225964
|-17.65%
Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months.
Chinese Doge Wow (CHIDO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHIDO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
