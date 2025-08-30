ANDWU की अधिक जानकारी

Chinese Andy लोगो

Chinese Andy मूल्य (ANDWU)

गैर-सूचीबद्ध

1 ANDWU से USD लाइव प्राइस:

$0.000000001714
-0.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Chinese Andy (ANDWU) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:03:56 (UTC+8)

Chinese Andy (ANDWU) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+1.18%

-0.72%

+15.67%

+15.67%

Chinese Andy (ANDWU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ANDWU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ANDWU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ANDWU में +1.18%, 24 घंटों में -0.72%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.67% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Chinese Andy (ANDWU) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 4.05K
$ 721.39K
0.00
420,690,000,000,000.0
Chinese Andy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 4.05K है. ANDWU की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 420690000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 721.39K है.

Chinese Andy (ANDWU) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Chinese Andy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Chinese Andy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Chinese Andy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Chinese Andy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.72%
30 दिन$ 0-10.75%
60 दिन$ 0-39.68%
90 दिन$ 0--

Chinese Andy (ANDWU) क्या है

AndWu is the Chinese alter ego of Andy, your favorite Boy's Club character, and best friend of Pepe. Join $AndWu on his foreign exchange trip as he hangs with the Boys Club.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Chinese Andy (ANDWU) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Chinese Andy प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Chinese Andy (ANDWU) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Chinese Andy (ANDWU) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Chinese Andy के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Chinese Andy प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ANDWU लोकल करेंसी में

Chinese Andy (ANDWU) टोकन का अर्थशास्त्र

Chinese Andy (ANDWU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ANDWU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Chinese Andy (ANDWU) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Chinese Andy (ANDWU) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ANDWU प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ANDWU से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ANDWU से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Chinese Andy का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ANDWU के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ANDWU की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ANDWU की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
ANDWU की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ANDWU ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ANDWU का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ANDWU ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ANDWU का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ANDWU के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 4.05K USD है.
क्या ANDWU इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ANDWU इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ANDWU का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:03:56 (UTC+8)

