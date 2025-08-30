Chilling Toad मूल्य (CTOAD)
Chilling Toad (CTOAD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CTOAD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CTOAD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00347986 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CTOAD में +0.66%, 24 घंटों में -1.73%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Chilling Toad का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CTOAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.39M है, कुल आपूर्ति 998386410.765613 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 28.68K है.
आज के दिन के दौरान, Chilling Toad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Chilling Toad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Chilling Toad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Chilling Toad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.73%
|30 दिन
|$ 0
|+8.98%
|60 दिन
|$ 0
|+40.31%
|90 दिन
|$ 0
|--
Chilling Toad ($CTOAD) is a meme token built on the Solana blockchain, representing a laid-back, community-driven ethos. The project’s purpose is to foster a fun and inclusive ecosystem centered around the "chill" lifestyle, encouraging community engagement, creativity, and relaxation. Key Features: Community-Driven: The $CTOAD token powers an active and engaging community of like-minded individuals who value humor, creativity, and stress-free collaboration. Accessibility: With a focus on simplicity, $CTOAD offers easy access and low barriers to entry for new blockchain users, leveraging Solana’s fast and low-cost infrastructure. $CTOAD is more than a meme token—it’s a representation of a carefree lifestyle, providing value to its holders through ongoing community-led initiatives and innovative integrations within the blockchain space.
