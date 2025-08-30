CTOAD की अधिक जानकारी

Chilling Toad मूल्य (CTOAD)

गैर-सूचीबद्ध

1 CTOAD से USD लाइव प्राइस:

--
----
-1.70%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Chilling Toad (CTOAD) मूल्य का लाइव चार्ट
Chilling Toad (CTOAD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00347986
$ 0.00347986$ 0.00347986

$ 0
$ 0$ 0

+0.66%

-1.73%

+3.83%

+3.83%

Chilling Toad (CTOAD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CTOAD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CTOAD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00347986 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CTOAD में +0.66%, 24 घंटों में -1.73%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Chilling Toad (CTOAD) मार्केट की जानकारी

$ 28.68K
$ 28.68K$ 28.68K

--
----

$ 28.68K
$ 28.68K$ 28.68K

998.39M
998.39M 998.39M

998,386,410.765613
998,386,410.765613 998,386,410.765613

Chilling Toad का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CTOAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.39M है, कुल आपूर्ति 998386410.765613 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 28.68K है.

Chilling Toad (CTOAD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Chilling Toad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Chilling Toad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Chilling Toad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Chilling Toad का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.73%
30 दिन$ 0+8.98%
60 दिन$ 0+40.31%
90 दिन$ 0--

Chilling Toad (CTOAD) क्या है

Chilling Toad ($CTOAD) is a meme token built on the Solana blockchain, representing a laid-back, community-driven ethos. The project’s purpose is to foster a fun and inclusive ecosystem centered around the "chill" lifestyle, encouraging community engagement, creativity, and relaxation. Key Features: Community-Driven: The $CTOAD token powers an active and engaging community of like-minded individuals who value humor, creativity, and stress-free collaboration. Accessibility: With a focus on simplicity, $CTOAD offers easy access and low barriers to entry for new blockchain users, leveraging Solana’s fast and low-cost infrastructure. $CTOAD is more than a meme token—it’s a representation of a carefree lifestyle, providing value to its holders through ongoing community-led initiatives and innovative integrations within the blockchain space.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Chilling Toad (CTOAD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Chilling Toad प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Chilling Toad (CTOAD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Chilling Toad (CTOAD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Chilling Toad के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Chilling Toad प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Chilling Toad (CTOAD) टोकन का अर्थशास्त्र

Chilling Toad (CTOAD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CTOAD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Chilling Toad (CTOAD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Chilling Toad (CTOAD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CTOAD प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CTOAD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CTOAD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Chilling Toad का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CTOAD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.68K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CTOAD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CTOAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.39M USD है.
CTOAD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CTOAD ने 0.00347986 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CTOAD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CTOAD ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CTOAD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CTOAD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CTOAD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CTOAD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CTOAD का प्राइस का अनुमान देखें.
